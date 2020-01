"Danske hygge -ilosanoma alkoi ottaa positiivisesti päähän" – Tanskan reissu on iso syy siihen, että Nivalan Aittoperällä lainehtii värikasvi morsinko

Päivi Karjalainen

Pasi Ainasoja uskoo, että hänen yrityksensä pystyy tarjoamaan oikeanlaisen tuotteen oikeaan aikaan. ”Luonnonmukaisuus ja aitous ovat isoja trendejä tässä ajassa, jota hallitsee keskustelu ilmastonmuutoksesta. Meillä on vaihtoehto synteettisille väreille."

Pasi Ainasoja on luonnonväriyritys Natural Indigo Finlandin perustaja. Morsinko on puolestaan kasvi, joka jo vuosituhansia on tunnettu yhdeksi indigoväriaineen tuottajaksi.

Morsingon kasvatuksen lisäksi Natural Indigo Finland osaa indigovärin valmistuksen uuttamistekniikalla.

