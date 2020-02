Kirjailija Helena Waris: "Äänikirjat ovat ­parasta, mitä kirjallisuudelle on ­pitkään ­aikaan tapahtunut!"

Kari Salonen

"Äänikirjat ovat uusi formaatti, mutta samalla niissä palataan nuotiotuliaikaan, jolloin ihmiset kertoivat toisilleen tarinoita."

Romaanien ja lastenkirjojen lisäksi Mikkelin Ristiinassa asuva kirjailija Helena Waris on kirjoittanut myös Storytel-suoratoistopalvelulle kymmenosaisen äänikirjasarjan.

Kirjallisuuspiireissä purskahtaa toistuvasti esille printti- ja äänikirjojen raivokas vertailu. Joidenkin mielestä äänikirjojen kuunteleminen ei ole lukemista lainkaan, vaan se saattaa jopa tehdä hallaa kirjallisuudelle.

Waris tuhahtaa tällaiselle. "Äänikirjat ovat parasta, mitä kirjallisuudelle on pitkään aikaan tapahtunut!"

Lukuisat kirjojen suoratoistopalvelut tarjoavat lähes rajattomasti ääni- ja e-kirjoja alle kahdenkymmenen euron kuukausimaksulla. Waris pitää järjestelyä todella järkevänä.

"Minun mielestäni painetut kirjat ovat aivan liian kalliita. Kirjailija saa myydystä teoksesta kolme euroa, mutta sitä myydään kirjakaupassa melkein neljälläkympillä. Joku siinä vetää välistä ja törkeästi."

Toki sekä printti- että äänikirjoissa on omat hyvät puolensa, mutta niiden vastakkainasettelu on kirjailijan mielestä täysin turhaa.

"Kyse on vain formaatista. Ei kirjakaan ole ikuisuuksia vanha formaatti. Ei ole mitään syytä syyllistää ihmisiä, jotka haluavat kuunnella kirjaa. Se on taatusti sivistävämpää kuin hölynpölyradio, jossa illan keskusteluaihe on se, kummin päin vessapaperirulla pitää laittaa telineeseen."

Tietenkään kaikki kirjat eivät sovi ääneen luettaviksi, mutta Waris uskoo suomalaisen äänikirjakentän laajentuvan lähitulevaisuudessa entisestään. Se on mittaamattoman arvokasta kirja-alalle, joka on jo vuosia taistellut laskevien myyntilukujen kanssa.

