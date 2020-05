Luontopolku syntyi talkootyöllä – Kaupunki halusi polun Kaukasten kylään sen ainutlaatuisen historian vuoksi

Talkoilla urakoitu polku on löydetty hyvin vaikka sitä ei mainosteta mitenkään.

Stiina Hovi

Kylää halkovan Keravanjoen lukuisista koskista useampi osuu juuri Kaukasiin. Kuvassa kuohuu Lehmäkoski.

Kosken kohina melkein peittää kymmenien lintujen kevätkuoron Kaukasten jokilaaksossa.

”Koetan joka aamu kiertää tämän luontopolkumme, äänimaisema on uskomaton!” kertoo Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistyksen puheenjohtaja.

1,3 kilometrin mittainen luontopolku kierrättää kulkijan halki jokiluonnon ja kylän kiinnostavan historian. Reitti tarjoaa monenlaista nähtävää. On vanha laidunniitty niittylajeineen, kuohuvia koskia, sammaleista kuusimetsää ja vanhoja rakennuksia.

Hyvinkään kaupunki halusi yhden luontopolun juuri Kaukasiin alueen erityislaatuisuuden takia. Siellä nimittäin historia ja luonto kulkevat käsi kädessä. Kolmensadan asukkaan kylän juuret ulottuvat vuosisatojen taakse aina isojakoon asti.

”Keravanjoki koskineen on ollut varsinainen elämän virta, joka on houkutellut monenlaista toimintaa pidemmänkin matkan päästä”, kertoo Rainer Salo, kylän ympäristövastaava ja seitsemännen polven kaukaslainen.

Kaukasten miljööseen on vahvasti vaikuttanut kaksi tehdasta: vuonna 1773 perustettu lankarullatehdas ja 1902 perustettu vanutehdas. Niiden pyörittämiseen valjastettiin koski ja rakennettiin lukuisille työläisille asuntoja, jotka ovat osin säilyneet nykypolvien kodeiksi. Vanutehdas varsinaisesti loi kylän ja piti koko yhteisöstä hyvää huolta lähes sata vuotta.

Stiina Hovi

Kaukasten asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Lesonen ja ympäristövastaava Rainer Salo ovat ylpeitä aktiivisesta kylästään. Taustalla patoallas ja etualalla padon ohittavat kalaportaat.

Kylän keskus on 1934 valmistunut komea Juhlatalo, jossa normaalioloissa riittää tapahtumia lähes joka viikonpäivälle. On nuorten-, näytelmä- ja historiakerho, jumppaa, kyläkahvila ja erilaisia tapahtumia, kuten Kaukas Elofolk -konserttikimara loppukesästä.

Asukasyhdistys saa tuloja vuokraamalla Juhlataloa yksityistilaisuuksiin. ”Lisäksi seurakunta pitää siellä messuja. Myös kaupunki järjestää omia infotilaisuuksiaan”, Lesonen mainitsee. ”Toimimme hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa.”

Luontopolku on osoittautunut suosituksi. ”Polku on löydetty hyvin myös näin korona-aikana. Pääsiäisenä oli parkissa jopa 30 autoa yhtä aikaa”, Salo kertoo. ”Aika hyvin tämmöiselle kohteelle, jota ei ole mainostettu.”

Hyvinkääläiset ovat innostuneet tuomaan polulle ulkomaisiakin vieraitaan. ”Täällä voi ihastella suomalaista luontoa ilman retkivarusteita”, Salo kertoo.

Talvisin lumikenkäilijätkin ovat löytäneet polun.

Stiina Hovi

Lankarulla- ja vanutehtaat loivat koko kyläyhteisön alun perin. Nyt vanhat rakennukset omistaa yksityinen yritys.

Polusta haluttiin mahdollisimman helppokulkuinen, jotta lapsiperheet ja huonojalkaisemmatkin pääsevät sitä kiertämään. Polun varrella on joitakin levähdyspisteitä.

Kaupunki lahjoitti materiaalit, kuten pitkospuutarpeet ja polkujen päällysteet. Asukasyhdistys urakoi polun talkoilla. ”Meillä on aktiivinen ja tiivis yhteisö”, Tiina Lesonen kehuu.

Luontopolulla on Rainer Salon mukaan myös tärkeä opetuksellinen tehtävä. ”Nykyään on säästösyistä lopetettu kaikki koulun puolesta tulevat harrastukset, kuten kerhot. Pitää keksiä muita keinoja, joilla tehdään kasvit, linnut ja eläimet tutuksi.”

”Jos koronasta ei muuta hyötyä ole, niin jospa se edes toisi ihmisiä lähemmäs luontoa ja he tekisivät perheenä yhdessä asioita”, Lesonen toivoo.

Padon ohi on rakennettu kalaportaat, jotka sallivat lohikalojen nousun ylävirtaan. Patoaltaalla käy paljon kalastajia. Myös lintujen ystäville paikka on antoisa: ”Olen bongannut kylän alueella 130 eri lajia”, Salo kertoo. Linnunpönttöjä on alueelle asennettu kymmeniä.

Luontopolku vaatii aktiivista hoitamista, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Lesonen poimii mukaansa muutaman roskan polun varrelta. Yhteisestä asiasta on tärkeää jokaisen pitää huolta. ”Olemme saaneet kaupungilta roskiksia luontopolun varrelle. Se on selvästi vähentänyt roskaamista”, Lesonen kiittää.

Siistin ja kiinnostavan luontopolun vieraskirja tulvii kiittäviä kommentteja. Tänne tullaan uudelleen!

Tästä näet luontopolun kartan ja voit tutustua Kaukasten kylään.

Stiina Hovi

Luontopolku kulkee osin pitkospuilla. Reitti on helppokulkuinen.