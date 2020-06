Pionitarhalla tapahtuu: Katso kuinka pionit avaavat kukkansa suorassa lähetyksessä

Säde Aarlahti

'Jadwiga'. Puutarhojen tutuimpia ja kestävimpiä pioneja ovat kiinanpionit (Paeonia lactiflora). Kerrottukukkaiset ihanuudet kukoistivat jo isoäitien kukkapenkeissä.

Pionit kuuluvat kesän rakkaimpiin kukkiin. Kookkaiden ja värikkäiden kukkapallojen avautuminen onkin yksi kesän merkkihetkistä. Monesti se osuu sopivasti keskikesään, juhannuksen aikaan, jolloin kukkatarha täydentää suven suloisuutta.

Tarkempi tutustuminen pionien maailmaan todistaa, että pionien kukista voi nauttia pitkin kesää, aina kesäkuun alusta elokuuhun asti.

Näyttäviä pioneja on kasvatettu puutarhoissa tuhansien vuosien ajan. Erityisen suosittua pionien kasvatus on ollut Kiinassa jossa pioneja on kasvatettu jo 4000 vuotta sitten. Meilläkin pionit on tunnettu jo 1800-luvulla, jolloin niitä kasvatettiin kartanoiden puutarhoissa.

Yksi tunnetuimmista pionilajikkeista on kiinanpioni ’Sarah Bernhard’, hempeän röyhelöinen, vaaleanpunakukkainen kaunotar, joka jalostettiin Ranskassa jo vuonna 1906. Juuri tämä lajike kukoistaa useimmissa kotimaisissa, vanhoissa pionitarhoissa.

’Sarah Bernhardin’ kaltaiset perinteiset kiinanpionit yllättävät kestävyydellään ja pitkäikäisyydellään.

”Talven kylmyys ei juuri tunnu aiheuttavan ongelmia pioneille. Sen sijaan niiden juuristo ei kestä syksyn ja talven märkyyttä. Niinpä pionit tulisikin aina istuttaa hyvin salaojitettuun maahan. Myös kohopenkissä pionit menestyvät hyvin”, neuvoo pioneihin erikoistunut taimistoviljelijä Mikko Uusi-Honko.

Hän tietää mistä puhuu. Taivassalolaisella Pionien Koti -taimitarhalla on vuosien saatossa kasvatettu satoja eri pionilajikkeita. Joka vuosi myynnissä on 150 lajiketta.

Säde aarlahti

'Sarah Bernhard' ja 'Auguste Dessert'

Pionit viihtyvät parhaiten aurinkoisella tai puolivarjoisella kasvupaikalla hiekansekaisessa maassa. Etenkin nuoret mättäät kaipaavat tilaa ympärilleen, sillä niiden juuristo ei kestä kilpailua. Kasvitaudeista tai tuholaisista pionit eivät juuri kärsi.

Ruukuissa kasvavia pioneja voi istuttaa pitkin kesää, mutta jos mielii jakaa tai siirtää vanhan pionin, kannattaa toimeen ryhtyä syksyllä.

”Siirretty pioni kykenee kasvattamaan uusia tärkeitä hiusjuuria vasta syksyllä säiden viilentyessä. Hätätilassa pionin voi toki siirtää keväällä, mutta kestää vähintään kaksi vuotta, ennen kuin sen energiavarastot riittävät kukkimiseen”, Mikko Uusi-Honko kertoo.

Jos pioniharrastus vie mennessään, voi kiinanpionien lisäksi kokeilla pitkään kukkivia ITOH-pioneja, ruohovartisten pionien ja kiinalaisten puupionien risteytyksiä. Alkukesän pionikukinnasta vastaavat puolestaan kuolanpionit sekä vanhat talonpoikais- ja kartanopionit.

Säde aarlahti

ITOH-pioni 'Bartzella' ja 'Sword Dance'

Lounais-Suomen vanhoista kulttuurimaisemista voi myös tavata vanhan, pohjoismaisen erikoisuuden, juhannuspionin, jota on tiettävästi kasvatettu pappiloiden puutarhoissa jo 1700- luvulla.

”Kasvia etsittiin muun muassa sanomalehti-ilmoituksilla. Keino johti useiden, aitojen juhannuspionien löytymiseen”, Uusi-Honko iloitsee.

Kulunut kevät on ollut pionipuutarhalle historiallinen, sillä jokakeväinen messukiire on jäänyt pois. Sen sijaan pionien verkkokauppa on käynyt vilkkaana.

”Tänä vuonna toteutamme ensimmäistä kertaa myös pioniliven. Sen kautta pääsee seuraamaan nuppujen avautumista reaaliajassa”, pionitarhuri paljastaa.

Tästä voit seurata pionin kukkien avautumista reaaliajassa Pionien koti -taimistolla.

Säde aarlahti

'Zhemhuznaya Rossip' eli 'Helmikirjo' ja 'Dr Alexander Fleming'