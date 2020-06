<section><h2>Kantrin kes&auml;n perhosvisa</h2><p><p><strong></strong>Keskikes&auml;ll&auml; perhosten ihastelu on helppoa, sill&auml; perhosia on liikkeell&auml; m&auml;&auml;r&auml;llisesti eniten kes&auml;&ndash;hein&auml;kuun vaihteessa. N&auml;it&auml; perhosia liihottaa runsaasti etenkin Etel&auml;- ja Keski-Suomessa. Tunnistatko niiden lajit?</p><p><em>Visassa l&auml;hteen&auml; k&auml;ytetty teosta Saarinen et al.: 100 Suomalaista perhosta. Gummerus, 2019.</em></p></p></section><section><h2><p>1. Mik&auml; muihin lajeihin helposti sekoittuva perhoslaji on kuvassa?</p></h2></section><section><h3><p>2. Mik&auml; kukkamaiden kaunokainen kuvassa on?</p></h3></section><section><h3><p>3. Mik&auml; kes&auml;laji kuvassa poseeraa?</p></h3></section><section><h3><p>4.&nbsp;Mik&auml; on t&auml;m&auml; vikkel&auml;sti lentelev&auml; perhoslaji?</p></h3></section><section><h3><p>5. Kes&auml;&ndash;hein&auml;kuun vaihteessa n&auml;iden perhosten lentokausi pn parhaimmillaan. Mik&auml; laji on kyseess&auml;?</p></h3></section><section><h3><p>6. Kuvassa on Tanskan kansallisperhonen. Mill&auml; nimell&auml; kyseinen perhoslaji tunnetaan suomeksi?</p></h3></section><section><h3><p>7. Mik&auml; erikoisella nimell&auml; siunattu perhonen poseeraa kuvassa kaksin kappalein?</p></h3></section><section><h3><p>8. Mik&auml; tumma kaunokainen on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>9. T&auml;ll&auml; perhosella n&auml;ytt&auml;&auml; olevan silm&auml;t sel&auml;ss&auml;. Mik&auml; laji on kyseess&auml;?</p></h3></section><section><h3>10. T&auml;m&auml; perhonen kuuluu Suomen yleisimpiin p&auml;iv&auml;perhosiin. Mill&auml; nimell&auml; se tunnetaan?</h3></section><section><h2><h2><p>Olet toukkavaiheessa!</p></h2></h2><p>Kiinnostuksesi perhosiin on toukkavaiheessa, eli suunta on yl&ouml;sp&auml;in! Jos hurahdat perhosiin, p&auml;&auml;set kotelovaiheeseen ja aikuiseksi perhoseksi.</p></section><section><h3><h2><strong>Olet kotelovaiheessa!</strong></h2></h3><p>Pienell&auml; lis&auml;opiskelulla saavutat aikuisen perhosen vaiheen.</p></section><section><h3><h2><h2><strong>Olet aikuinen perhonen!</strong></h2></h2></h3><p>Osaamisestasi p&auml;&auml;tellen olet todellinen perhostiet&auml;j&auml;. Jos et viel&auml; harrasta pehosia, ehk&auml; perhoskiikarit ovat ostoslistalla?</p></section>

