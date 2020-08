Puristusmestari valitsee rypsinsä tarkasti tunnustelemalla ja maistamalla - jos öljyn koe-erä ei täytä laatuvaatimuksia, siemenet myydään kilpailijoille

Kari Salonen

Tapio Pärssinen maistaa jokaista öljyerää.

Tapio Pärssinen nostaa öljypikarin nenänsä alle ja nuuhkaisee, minkä jälkeen hän maistaa. Pärssinen on puristusmestari. Erikoisen tittelinsä hän on ansainnut opettelemalla rypsin kylmäpuristamista lähes siitä asti, kun menetelmä rantautui Suomeen Ruotsista – mistäpä muualtakaan – noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten.

Maanviljelijä-koneenkorjaajalinjan suorittanut Pärssinen pääsi Janakkalaan Kankaisten Öljykasveille töihin vuonna 1996 eli heti kohta firman syntymisen jälkeen. Siitä asti hän on opetellut ensiluokkaisen öljyn tuottamista. Nyt hän voi jo sanoa osaavansa.

Yrityksen perustivat Kankaisten kylän marjatilojen miehet Timo Kämäri ja Antti Parkku nähtyään Ruotsissa messuilla öljyn kylmäpuristusta.

"Ennen EU:ta öljyä uuttivat Suomessa lähinnä Mildola ja Raisio ja uuttaminen oli luvanvaraista. EU-jäsenyyden myötä nämä kartellit piti purkaa. Kämäri ja Parkku alkoivat puuhata kylmäpuristamoa", Pärssinen kertoo.

Uuden puristamon nimeksi tuli Kankaisten Öljykasvit ja tuotenimeksi Virgino, joka viittaa neitseellisyyteen. Öljyyn ei lisätä mitään, vaan se on puhdasta öljyä siemenestä.

Pian muutkin hoksasivat bisneksen. Suomeen syntyi monia pieniä kylmäpuristamoita, ja rypsinviljely lähti nousuun.

Kari Salonen

Kylmäpuristuksessa rypsin siemenet pannaan ruuvipuristimeen. Tuloksena on öljyä, johon ei ole lisätty eikä poistettu mitään, ja puristetta, joka menee eläinten rehuksi.

Kun rypsinsiemenet tulevat viljelijältä puristamolle, Pärssinen tutkii jokaisen erän. Hän hieroo siemeniä kämmentä vasten ja puristaa koe-erän öljyä. Katsoo värin ja maistaa. Vasta sen jälkeen hän ilmoittaa, ottaako hän siemenet vastaan. Jos siemenet eivät täytä laatuvaatimuksia, ne myydään kilpailijoille, jotka uuttavat niistä öljyä.

"Jos siemen ei ole ykköslaatua, ei öljystäkään tule parasta. Jos rypsipellon lähellä viljellään esimerkiksi kuminaa tai sinapinsiementä, se maistuu heti öljyssä", Pärssinen tietää.

Öljyn kylmäpuristus on periaatteessa yksinkertaista hommaa. Siemenet puristetaan ruuvipuristimella, minkä tuloksena on öljyä ja puristemassaa.

"Kun laadukasta rypsiä kylmäpuristetaan, saadaan ensiluokkaista öljyä, josta ei ole poistettu mitään. Kuumapuristus ja uuttaminen ovat öljyä muokkaavampia prosesseja. Niissä aluksi öljystä poistetaan lesitiini helpottamaan jatkokäsittelyä, jossa yleisesti käytetään myös kemikaaleja värin, hajujen ja makujen poistamiseen. Rankemmissa prosesseissa voidaan myös käyttää vähän huonompilaatuista raaka-ainetta", Pärssinen sanoo.

Kari Salonen

Rypsin siemenessä on öljyä 42–46 prosenttia.

Rypsiöljyn maku ja väri vaihtelevat vuosittain. Missään vaiheessa öljy ei muutu myrkylliseksi, vaan ainoastaan vähän pistävän makuiseksi. "Vuoden verran maku säilyy hyvänä", puristusmestari lupaa.

Virgino-öljyt pyritään saamaan kauppoihin mahdollisimman tuoreina, joten rypsiä säilytetään siemeninä ja puristetaan öljyksi vain tilausten mukaan.

"Meillä öljy on aina tuoretuote. Varastossa on vain parin viikon puskuri. Pullo on läpinäkyvä, että siitä näkee öljyn värin. Oliiviöljy pullotetaan värillisiin pulloihin, sillä se voi olla pullossa parikin vuotta ennen kuin se on kuluttajalla", Pärssinen tietää.

Kari Salonen

Kankaisten öljykasveilla öljyä pullotetaan tilausten pohjalta, jotta se menee kuluttajille mahdollisimman tuoreena.

Kristi Villanen työskentelee Kankaisten Öljykasveilla Pärssisen työtoverina. Hän tuli Virosta Suomeen parikymmentä vuotta sitten rakkauden perässä ja on viihtynyt yrityksen jokapaikan höylänä kahdeksan vuotta.

Ennen öljyfirmaan tuloaan Villanen oli käyttänyt vain raffinoituja öljyjä.

"Kylmäpuristetun rypsiöljyn maku tuli minulle yllätyksenä. Olin tottunut siihen, että rypsiöljy ei maistu miltään. Nykyään käytän kylmäpuristettua öljyä melkein kaikkeen ruuanlaittoon. Erityisen hyvin se sopii omena- ja marjapiirakoihin ja porkkanakakkuun. Korvapuustitaikinasta se tekee ihanan kuohkean ja pähkinäisen makuisen."

Villasen ja Pärssisen lisäksi yhtiössä työskentelee osa-aikainen pullottaja. Aiemmin pullottajia oli kaksikin, mutta öljyn kysyntä on kilpailun kiristymisen vuoksi vähentynyt viime vuosina ja öljyä pullotetaan vain parina päivänä viikossa.

Kankaisten Öljykasvit on vastannut kilpailuun kehittämällä makuöljyjä ja pakkaamalla viiden litran kanistereita suurkeittiöille. Makuöljyissä käytetään aitoja mausteita – chiliä, rosmariinia ja valkosipulia.

Keskusliikkeiden lisäksi pienet leipomot, liha- ja luomukaupat ovat ottaneet öljyä valikoimiinsa. Yritys tarjoaa tuotteita myös lasten harrastusten varainkeruuseen.

"Rypsi on suomalainen erikoisuus. Vaatimaton kasvi, jonka siemenistä puristuu kultaa", Pärssinen ja Villanen kiteyttävät.

Kari Salonen

Janakkalassa sijaitsevan Kankaisten Öljykasvit -yrityksen omistavat nykyisin Jan ja Karl Fazer.