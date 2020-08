On ainakin kolme syytä, miksi ruokavaliossa kannattaa suosia rypsiöljyä

Kari Salonen

Kesällä keltaisena kukkivat rypsipellot ovat häikäisevä näky.

Rypsiöljy sisältää hyviä rasvahappoja. Siinä on runsaasti E-vitamiinia ja kaiken lisäksi sitä tuotetaan Suomessa täällä viljellystä rypsistä. Siinä on jo kolme rypsiöljyn valttia. Kylmäpuristetussa rypsiöljyssä on lisänä pähkinäinen aromi, joka monen mielestä sopii niin salaatinkastikkeisiin kuin leivonnaisiin.

Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski opastaa suosimaan ruokavaliossa pehmeitä kasvirasvoja.

Pehmeän kasvirasvan tunnistaa esimerkiksi siitä, että se ei jähmety jääkaapissa. Eli jos vertaa vaikkapa oliiviöljyä ja rypsiöljyä, niin jääkaapista otettua oliiviöljyä saa hölskyttää ulos pullosta, kun taas rypsiöljy juoksee sieltä itsestään. Oliiviöljyssä on siis enemmän kovia rasvoja kuin rypsiöljyssä.

Puhumattakaan kookosöljystä, joka on kovaa jopa huoneenlämmössä.

Veriarvot paranevat, kun vaihtaa kovia rasvoja pehmeisiin. ”Rypsiöljy on erityisen hyvä pehmeä rasva, sillä se sisältää elimistölle tärkeää omega-3-rasvahappoa, jota on vain hyvin pieni määrä oliiviöljyssä”, Lahti-Koski huomauttaa.

Rypsiöljy ja rapsiöljy ovat tässä suhteessa yhtä hyviä. Kummassakin on noin 20 prosenttia omega-6- eli linolihappoa ja 10 prosenttia omega-3- eli alfalinoleenihappoa. Näitä rasvahappoja ihmisen elimistö ei pysty itse valmistamaan. Niitä tarvitaan esimerkiksi näkökyvyn ja hermoston toimintaan.

Pari ruokalusikallista rypsiöljyä päivässä riittää, että aikuinen saa välttämättömät omega 3-sarjan rasvahapot.

Molemmissa öljyissä on myös runsaasti E-vitamiinia, joka on tärkeä antioksidantti.

Rypsi ja rapsi kukkivat kumpikin keltaisina, mutta ovat eri kasveja. Rypsi on nauriin ja rapsi lantun alalaji. Rapsi antaa isomman sadon kuin rypsi, mutta on Suomessa epävarmempi viljellä, koska se vaatii pitemmän kasvukauden.

Rypsinviljely on keskittynyt pohjoisiin maihin. Lajikkeita kehitetään Suomessa. Voi siis sanoa, että kun suosii rypsiöljyä, suosii suomalaista työtä. Ja terveyskin kiittää.

