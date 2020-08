Voiko takapihalla olla hyvä auringonottokeli ja mikä on hallan ja yöpakkasen ero? – Opi puhumaan säästä kuin meteorologi

Kari Salonen/Marko Kämäräinen

Meteorologin sanomana pouta tarkoittaa sateetonta säätä.

Meteorologi ei koskaan käytä tarkkaa kellonaikaa, vaan ennusteissa puhutaan esimerkiksi aamuyöstä tai illasta.

Suursäätyyppi kuvaa esimerkiksi koko Euroopan säätilanteeseen vaikuttavia ilmiöitä, kuten korkea- ja matalapainealueita, säärintamia ja ilmamassoja.

Pouta tarkoittaa arkikielessä yleensä pilvetöntä säätä, mutta meteorologin sanomana pouta tarkoittaa sateetonta säätä. Meteorologin "pouta" ei ota kantaa pilvien määrään.

Keli viittaa aina kulkuväylän säästä riippuvaan kulkukelpoisuuteen, eikä keli ole sään synonyymi. Esimerkiksi musta jää voi huonontaa ajokeliä tai jalankulkukeliä, mutta on väärin sanoa, että takapihalla oli hyvä auringonottokeli.

Myrskystä on kyse silloin, kun 10 minuutin keskituulen­nopeus on 21–32 metriä sekunnissa. Sitä kovempi tuuli tarkoittaa hirmu­myrskyä, ja jos lukema on esimerkiksi 14–20 m/s, puhutaan kovasta tuulesta. Sitä alemmat keskituulennopeudet luokitellaan navakaksi, kohtalaiseksi ja heikoksi tuuleksi sekä tyyneksi.

Yöpakkanen ja halla menevät helposti sekaisin. Yöpakkasen aikana lämpötila laskee kahden metrin korkeudella pakkaselle. Halla tarkoittaa, että kasvukauden aikana lämpötila laskee maanpinnalla pakkaselle. Halla on mahdollista, vaikka kahdessa metrissä lämpötila olisi plussalla.

Sää on poikkeuksellinen vain, jos sääilmiö esiintyy tilastollisesti korkeintaan 2–3 kertaa sadan vuoden aikana. Harvinaisesta sääilmiöstä on kyse, jos sitä esiintyy harvemmin kuin keski­määrin kerran 10 vuodessa.

Lähteet: Tunne termit (ilmatieteenlaitos.fi), Sääsanastoa (yle.fi), Sääpedia (foreca.fi)