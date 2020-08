Pisin, paksuin vai tilavin? Nämä ovat Suomen suurimmat puut

Kantri Tuomo Kesäläinen

Kautta aikojen suurimpia puita on etsitty, niistä on kisailtu ja ne ovat aiheuttaneet riitoja ja erimielisyyksiä. Yksi syy on se, että puun koon voi mitata monella tavalla.