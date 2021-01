Stand up -muusikko latautuu maaseudun rauhassa

Johannes Tervo

Kauhajoen Muurahaisen kylällä asuva stand up -muusikko Ville Saarenketo on myös bassosoolon Suomen mestari.

"Hyvä keikka ei ole pelkästään sitä, että soittaa biisit oikein, vaan ihmiset pitää saada nauramaan”, stand up -muusikko Ville Saarenketo kuvailee työtään. Hän on tehnyt musiikillista stand up -komiikkaa ammatikseen vuodesta 2013. Mies on myös bassosoolon Suomen mestari ja vuoden 2007 Talent Suomi -finalisti.

Saarenketo asuu vaimonsa Sanna Saarenkedon kanssa 1850-luvulla rakennetussa talossa Kauhajoen Muurahaisen kylällä. Lähimpään naapuriin on kolme kilometriä, joten rauha on taattu.

Pariskunta muutti Lauhanvuoden kansallispuiston kupeeseen kesällä, kun aiempi koti Ilmajoella kävi ahtaaksi. ”Myytävänä oli 47 hehtaarin metsätila ja nämä rakennukset tulivat tavallaan siinä sivussa. Mutta me näimme tämän ennen kaikkea potentiaalisena asuinpaikkana.”

Suurin osa tilan metsästä siirtyi Lauhanvuoren kansallispuiston laajennukseksi. Nyt kansallispuisto alkaa pihasaunan takaa.

Rovaniemeläislähtöinen Saarenketo päätyi ammattikoomikoksi pitkän tien kautta. Hän oli jo lapsena innokas esiintyjä ja kitaristi.

”Lukiossa tein abiradioon sketsejä opettajista ja imitoin painajaista, jota yläastelainen näkee hakiessaan Korkalovaaran lukioon. Abiradiosta tuli suosittu ja tavallaan se oli ensimmäinen komediateokseni”, hän muistelee.

Ensimmäisen stand up -keikkansa Saarenketo teki 27-vuotiaana Helsingissä. Kaksi vuotta myöhemmin geologian opinnot jäivät kesken, kun hän jäi täyspäiväiseksi koomikoksi.

Nyt takana on yli tuhat esiintymistä. Esiintymispaikkoina on klubeja, festivaaleja, ravintoloita sekä erilaisia yksityistilaisuuksia.

”Vaikka samat vitsit lähtökohtaisesti toimivat kaikkialla, niin jokaisessa paikassa ja yleisössä on oma energiansa, johon esiintyjän on päästävä sisälle.”

Stand up -komiikka on vaikea laji ja se vaatii jatkuvaa harjoittelua ja uuden luomista. Kun yleisö nauraa villinä, se antaa esiintyjälle valtavan adrenaliini­annoksen.

”Se taas on kauheaa, jos juttu ei lähde. Niitä tilanteita tulee onneksi harvoin nykyään.”

Saarenkedon mukaan koomikko on yhtä hyvä kuin hänen viimeisin keikkansa. Lavalle ei saa koskaan mennä valmistautumatta.

”Olen itsekin sortunut virheeseen ja mennyt päiväkeikalle edellisen iltakeikan härskimmällä materiaalilla. Päiväkeikalle toivottiin siistimpää settiä, joten se ei mennyt ihan putkeen.”

Maalaiselämä tuli Saarenkedolle tutuksi teini-ikäisenä hänen ollessaan kesätöissä maatiloilla.

”Tampereella asuessamme totesimme Sannan kanssa, että meistä ei ole kerrostaloasujiksi, joten päätimme muuttaa syrjempään. Löysimme Sastamalasta hyvän vuokratalon. Sen jälkeen aloimme etsiä omaa taloa ja päädyimme lopulta Ilmajoen Nopankylään”, Saarenketo kuvaa pariskunnan matkaa Muurahaisen kylään.

Korona on kaventanut myös koomikoiden leipää. Normaalin sadan sijaan Saarenketo teki viime vuonna kolmekymmentä keikkaa. Poikkeusolot ovat pakottaneet keksimään varasuunnitelmia.

Sanna Saarenketo valmistaa ammatikseen uniikkeja vaatteita kierrätysmateriaaleista. Pariskunta on suunnitellut tarjoavansa tulevaisuudessa myös luonto- ja elämysmatkailupalveluja.

Muurahainen on niitä syrjäseudun kyliä, joissa talot tyhjenevät. Saarenketo kannustaa silti kokeilemaan rohkeasti maalla asumista.

”Maalla elämänlaatu kohenee. Täällä on tilaa eikä tarvitse maksaa isojen kaupunkien vuokria ja lainanlyhennyksiä. Ei se ole rakettitiedettä, ja pääseehän sitä tarvittaessa takaisin kaupunkiin.”