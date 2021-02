Lumenveistäjät herättävät valkoisen kuution eloon – Mekrijärven kyrmyniskaista ahventa kavensi ja hioi palkittu ilomantsilaisporukka

Lumenveiston SM-kisa peruttiin tältä vuodelta, etäkilpailu on kaikille avoin.

Lumenveisto on omatoimisten kädentaitajien laji, Juha Timonen (oik.) on taitava timpuri ja Markku Rouhiainen osaava metallimies.

Ilomantsilainen lumenveistojoukkue Team Harakka veisti näytösluonteisesti tammikuun lopulla Antille ahvenia -nimisen teoksen Megrin Matkailun pihamaalle Ilomantsin Mekrijärvelle.

Ja toden totta, joukkueen jäsenen Markku Rouhiaisen onkikilpailusta palkinnoksi saama kalapokaali heräsi henkiin. Iso kyrmyniskainen ahven ponnistaa esiin Mekrijärven aalloista.

Mistä on taitavat lumenveistäjät tehty? Hurtista huumorista, hyvästä yhteishengestä ja erinomaisista kädentaidoista, niistä on taitavat lumenveistäjät tehty.

"On se vielä liian pullea, kavennetaan tuosta." ­"Mutta kyrmy pitää olla, älä kavenna tästä liikaa." "Tänne voisi tehdä kolon."

Vaikka kilpailuun tullaan mittakaavapiirroksen kanssa, suunnitelmia voidaan muuttaa ja muokata työtä tehdessä. "Vaikeinta on lopettaa ajoissa, lopettaa hiominen ja antaa rukkasten tipahtaa", tuumaa Juha Timonen.

Markku kilpaili lumenveiston SM-kisoissa ensimmäisen kerran vuonna 2011 parinaan puolisonsa Armi Rouhiainen.

"SM-kisojen aluekarsinta oli täällä Ilomantsissa ja siellä sattui olemaan vapaa kuutio veistettäväksi, siitä se lähti", muistelee Markku. Ja lähtikin komeasti, sillä Rouhiaisen pariskunta sai paikan Posion SM-kisoihin ja voitti mestaruuden metso-aiheisella työllä.

"Kaksi vuotta käytiin kisoissa kahdestaan ennen kuin Juha liittyi joukkueeseen. Veistäminen on raskasta ja lisävoimat olivat tarpeen", sanoo Armi.

Kaikki joukkueen jäsenet asuvat Ilomantsissa Harakkavaarassa, sieltä juontaa juurensa joukkueen nimi.

Team Harakka on saavuttanut lumenveiston SM-kisoissa useita mestaruuksia ja palkintosijoja. Joukkue on aina kilpaillut toiminnallisessa sarjassa, missä veistetään sääntöjen mukaan jotain lasten leikkeihin sopivaa. Yleensä lasten leikkeihin sopiva toiminnallisuus tarkoittaa liukumäkeä.

Muut sarjat ovat taide- ja soolosarja.

Kun seisoo kolme metriä kanttiinsa olevan lumikuution edessä, on suunnitelman oltava hyvä, jos mielii saada jotain upeaa ja säväyttävää annetusta ajassa valmiiksi. Veistettävää lunta on yhteensä 27 kuutiota.

Team Harakka ideoi kilpailutyön aiheen yhdessä, ideointia seuraava vaihe on mittakaavapiirroksen piirtäminen, jonka hoitaa Juha. "Mittakaavapiirros on tärkeä, ja työn tarkastelu etäisyyden päästä veiston aikana."

Veistossa parasta on luonnonlumi, toteavat kaikki joukkueen jäsenet. Joissain SM-kisoissa on veistetty tykkilumesta, se on ominaisuuksiltaan aivan toisenlaista kuin taivaalta satanut.

Luonnonlumikaan ei leijaile valmiina veistokuutioina taivaalta, vaan järjestäjien harteilla lepää vastuu kuutioiden valmistelusta. Kuutioita varten tarvitaan muotit, jotka kipataan täyteen lunta ja sitten alkaa reipas askellus, lumi täytyy saada tiivistettyä ja tiivistys tapahtuu tallomalla. "Kaikki nurkat täytyy talloa tarkasti, että kuutio on tiivis", sanoo Markku.

Mutta eivät lumenveistäjät ole mitenkään ryppyotsaisia, siitä veistetään, mitä on tarjolla ja luonnonmateriaali on aina luonnonmateriaalia. Olosuhteet voivat muuttua hyvin nopeasti ja vaikuttaa lumen rakenteeseen.

Vettä saa käyttää apuna veistoaikana ja siitä voi jäädyttää teokseen vaikka yksityiskohtia. Esimerkiksi toimintasarjan töissä liukumäkeen voi hakea vauhtia jäädytyksestä. Muut materiaalit kuin vesi ja lumi on kielletty.

Lumenveiston lisäksi myös hiekan- ja jäänveistossa järjestetään kilpailuja. Jäänveistoon Team Harakan jäsenet eivät ole intoutuneet. "Lumenveistoon tarkoitetut välineet eivät siihen hommaan käy, mutta hiekanveistoon kyllä. Hiekanveistoa onkin tullut harjoiteltua", kertoo Markku.

Lari Lievonen

Team Harakan veistos on nimeltään Antille ahvenia. Se on nimetty Megrin Matkailun Antti Ikosen mukaan.

Työkalut ovat lumenveistossa oma lukunsa. Laji on kaikin puolin omatoimisten kädentaitajien laji, sillä käytettävät välineet pitää osin ideoida ja valmistaa itse.

Veistäjien pakista löytyy sulassa sovussa muun muassa harkkosaha, jauhelihalapio, kouruteriä, jyrsimiä ja pitkä metalliriimu. Kaikki työkalut toimivat vain lihasvoimalla, sähkötyökalut on kielletty.

Armi kuvailee Markkua sekatyömieheksi, joka on erityisen taitava metallin kanssa. Juha taas on taitava timpuri. "Minä teen kaikenlaisia käsitöitä ­esimerkiksi kankaasta, huovasta ja mosaiikista."

Joukkueen jutustelua ja työskentelyä seuratessa huomaa, miten jokainen kädentaitaja arvostaa toistensa tekemistä. Kukaan ei päsmäröi tai käy osoittelemassa, että otahan tuosta vielä tai älä veistä tuolla tavalla.

Lari Lievonen

Lumikuutioiden valmistus on hikinen urakka. Timo Reko lapioi ja Pertti Kettunen talloo.

Lumenveiston SM-kisojen piti tänä vuonna olla Ilomantsissa. Kisa peruuntui koronan takia, mutta 19.–20. helmikuuta järjestetään kaikille avoin lumen­veiston etäkilpailu ja Lumi – riesa vai rikkaus -webinaari.

Sekä etäkisasta että webi­naarista lisätietoja ilolumi.fi -sivustolta.

Lari Lievonen

Armi ja Markku Rouhiainen (vas.) sekä Juha Timonen aikovat osallistua lumenveiston etäkisaan. Toiveissa olisi osallistua ainakin kerran vielä SM-kisoihin.