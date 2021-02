Kukkiva keittiötarha kiinnostaa yhä useampaa – oman potagerin suunnittelu kannattaa aloittaa jo nyt

Uuden puutarhakauden suunnittelu alkaa jo alkuvuodesta. Hankien keskellä on hauska miettiä, mitä kasvimaalle ­tulevana kesänä kylväisikään. Nykyisin hyötykasvit saavat yhä useammin seurakseen myös ­kukkia – aitoon ranskalaiseen ­potager-tyyliin.

Säde Aarlahti

Tänä keväänä kannattaa siemenhankinnoissa olla riittävän ajoissa liikkeellä, sillä omasta kasvimaasta unelmoi entistä useampi. Jos viime vuoden merkit toistuvat, loppuvat suosituimmat siemenet sukkelasti myyntihyllyistä.

Oma kasvimaa löytyy taas entistä useammalta. Kesän tuorevihannekset halutaan kasvattaa itse. Toisaalta kasvien parissa puuhaileminen tuo monelle kaivattua vastapainoa arjen työhön ja stressiin.

Enää ei ole tärkeintä saada satoa hengenpitimiksi. Nykyisillä kasvimailla kasvaakin entistä enemmän myös kukkia. Hyötykasveista mukaan valitaan helppoja luottovihanneksia, aiempien vuosien suosikkeja sekä kiehtovia uutuuksia.

Joskus koko kasvimaan pääpaino voi keikahtaa kukkatuotannon puolelle, mikä sekin on vain hauskaa. Maljakkoon kerätyistä kukista voi saada yhtä paljon henkistä virkistystä kuin kokonaisesta ämpärillisestä kesäkurpitsoja.

Puutarhamaailmassa kukkivaa, esteettisesti suunniteltua keittiötarhaa kutsutaan termillä potager. Sana juontaa juurensa 1600-luvun ranskalaiseen puutarhakulttuuriin.

Kerrotaan, että yksi potager-puutarhojen suosiota siivittäneistä merkkihenkilöistä oli aurinkokuningas Ludvig XIV, joka oli mieltynyt tuoreisiin kasviksiin ja hedelmiin. Hänen aikakaudellaan Versaillesin palatsiin perustettiin laaja ja näyttävä potager-puutarha. Toisaalta munkit kasvattivat kukkia luostarien yrttitarhoissa jo varhaisella keskiajalla.

Potager-keittiötarhassa hyödynnetään symmetriaa, mutta muotokielen voi valita oman mielensä mukaisesti. Suunnittelun lähtökohtana käytetään yleensä yhtä tai useampaa keskipistettä. Myös kaarimuotoja voidaan käyttää. Ne saadaan piirrettyä maahan kahden kepin ja narun avulla.

Oman potagerin suunnittelu kannattaa aloittaa paperilla, jossa erilaisia muotoja on helppo sommitella. Perusajatuksena on, että kasvimaa muodostaa kuin värikkään maton, jonka kuviot on ennalta harkittu. Muodoissa kannattaa suosia symmetriaa ja geometriaa. Näin suunnitelma melko nopea toteuttaa myös muokattuun maahan.

Suunnitelmaan on tärkeä sijoittaa riittävä määrä kulkureittejä, jotta keittiötarhan hoito sujuu vaivattomasti. Reittien puuttuessa kasvaa houkutus oikaista penkkien yli, mikä väkisinkin jättää jälkensä kasvatuksiin. Kasvimaan koko kannattaa suunnitella ennemmin pieneksi kuin suureksi. Silloin sen hoitaminen ei muodostu liian työlääksi.

Potagerin kasvit valitaan ja sijoitellaan niin, että kukista ja vihanneksista syntyy kauniita, joskus yllättäviäkin yhdistelmiä. Yksivuotisessa viljelyssä tärkeää korkeusvaihtelua saadaan köynnöstukiin kasvatettavista salkopavuista, köynnöskrasseista ja hajuherneistä. Myös auringonkukat tai maissit toimivat hyvinä maiseman rytmittäjinä ja katseenvangitsijoina.

On puutarhurista kiinni, syntyykö lopputuloksesta iloa ja energiaa pulppuileva tilkkutäkki vai hillitty ja sävykäs akvarelli. Suunnitelmia tehdessä on hyvä pitää mielessä myös se, että potager ei ole ikuinen. Kasvitarhan voi suunnitella uudenlaiseksi joka vuosi!

Potager-puutarhoihin hyvin sopivia lajeja ovat muun muassa erilaiset salaatit, persilja, pavut, herneet ja kurpitsat. Kukat sijoitellaan vihannesten lomaan, jolloin ne suojaavat hyötykasveja tuholaisilta. Kehäkukalla, krassilla ja kurkkuyrtillä sanotaan myös olevan ominaisuuksia, jotka edistävät muiden kasvien kasvua.