Virtalähde pureutuu ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Hyvinvointialan yrittäjät Pekka ja Niina Lähderinne vetivät kuntopiiriä Kiuruveden Raivaajapuistossa tammikuun lopulla.

Siihen, miten ihminen voi, vaikuttaa lukemattoman moni asia, sanoo hyvinvointialan yrittäjä Pekka Lähderinne.

”Kun me lähdetään tekemään asiakkaan kanssa muutosta, niin siinä käydään läpi myös yleisemmin elämäntilannetta sekä ruokavaliota.”´

Kiuruvedellä toimiva hyvinvointikeskus Virtalähde lähestyy hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti.

”Sanoisin, että ruokavalion merkitys on noin 80 prosenttia lopputuloksesta ja kuntoharjoittelun 20 prosenttia. Tämän lisäksi henkisen puolen tekijät ovat suuressa roolissa”, yrittäjä Niina Lähderinne toteaa.

Kiuruvedellä Ylä-Savossa asuvat Pekka ja Niina Lähderinne päättivät muutama vuosi sitten perustaa yrityksen, jossa kaikki inhimilliseen hyvinvointiin linkittyvät tekijät huomioitaisiin. Vuonna 2016 sai alkunsa Virtalähde-nimeä kantava hyvinvointialan yritys.

Tuolloin Pekka Lähderinne veti muun muassa kuntopiirejä kotitalonsa pihapiirissä Kiuruveden Honkarannan kylässä, 14 kilometrin päässä maaseutukaupungin keskustaajamasta.

”Tässä oli jo silloin mukana erilaisia online-hyvinvointivalmennuksia ravintoon ja treenaamiseen liittyen. Joitakin treenitunteja olen vetänyt livenä netissä jo vuosia”, Pekka Lähderinne taustoittaa.

Hyvinvointikeskuksen toiminta liikahti toden teolla käyntiin, kun pariskunta hankki kesäkuussa 2019 toimitilan Kiuruveden keskustasta.

”Olen työskennellyt hyvinvointivalmentajana jo viitisen vuotta. Kun tämä paikka vuokrattiin, alkoivat asiat kuitenkin toden teolla loksahdella paikoilleen”, Pekka kertoo.

Niina Lähderinne lopetti viime kesän alussa aiemmat päivätyönsä, ja siirtyi myös pyörittämään yritystoimintaa kokopäiväisesti.

”Olimme jo pidempään pallotelleet ajatusta siitä, että luopuisin palkkatöistä ja keskittyisimme molemmat yrittäjinä Virtalähteen kehittämiseen. Sen jälkeen kun ratkaisu tehtiin ja asiassa edettiin, en ole päiväkään katunut”, Niina Lähderinne kommentoi.

Pekan vastuualueina hyvinvointikeskuksessa on treeni- ja ravinto-ohjelmien laatiminen asiakkaille.

”Aluksi asiakkaan kanssa istutaan alas, tehdään kehonkoostumusmittaus ja kartoitetaan henkilön hyvinvointiprofiili. Tältä pohjalta aletaan rakentaa yksilöllistä ohjelmaa kunkin henkilön omien tavoitteiden ja kehittämiskohteiden mukaisesti.”

Pekka Lähderinne kertoo testanneensa hyvinvointivalmennuksen keskiössä olevaa terveellistä ruokavaliota ensin itseensä.

”Silloin kun opiskelin lähihoitajaksi, jouduin ottamaan aina opintojen jälkeen päiväunet, koska olin niin väsynyt. Ruokavalion muutoksen myötä oma vireystaso nousi niin paljon, ettei päiväunia enää ole tarvinnut lainkaan.”

Koronavirusepidemia on rajoittanut lähituntien määrää valmennuksessa. Ulkotreenejä tehdään edelleen toisinaan.

”Viime kesänä ulkoilmassa tehtäviä treenejä oli enemmänkin, mutta nyt mennään enemmän etäyhteyksin online-treeneillä. Tällä hetkellä etänä pyörii miehille suunnattu kolmen kuukauden mittainen Aika miehet -ryhmä, jossa tehdään neljästi viikossa harjoituksia omalla kehonpainolla ja kuminauhoilla.”

Niina Lähderinne tekee akupunktiohoitoja.

”Neuloilla manipuloidaan kehon omaa energiaa tekemään positiivisia muutoksia. Opiskelen akupunktioalan tutkintoa tällä hetkellä Jyväskylässä.”

Hän tekee hyvinvointikeskuksessa myös kuuma­kivihierontaa, kiinalaista jalkahoitoa sekä cupping-hoitoa, eli tulen avulla tehtävää kuppausta.

”Vedän verkossa kymppitsemppi-ryhmää, jossa oma aineenvaihdunta saadaan kymmenessä päivässä käyntiin. Osallistujat ovat saaneet lyhyessä ajassa tuloksia, kun oma kehonpaino on lähtenyt laskemaan ja vireystila nousuun.”

Niina veti verkossa viime syksynä myös ”kymmenessä viikossa kevyemmäksi” -ryhmää.

”Siinä lähdettiin painonpudotuksen sijaan liikkeelle henkisestä hyvinvoinnista. Mielen sisältöä käytiin läpi ja sitä, miten sitä omaa ajatusmaailmaa voisi muuttaa positiivisemmaksi, ja sitä kautta omaa olemista keventää”, hän kertoo.

”Lähdemme siitä, että huollamme yhtä lailla mieltä ja kehoa. Ihminenhän on kokonaisuus, jossa nämä vaikuttavat suoraan toisiinsa.”

Viime keväänä Suomessa ryöpsähtänyt koronaepidemia yllätti yrittäjät, ja toimipisteen ovet jouduttiin sulkemaan kahden kuukauden ajaksi.

”Onneksi olimme tehneet verkkovalmennuksia jo ennen koronaa, joten se puoli ja kaikki siihen tarvittava tekniikka ja välineistö olivat hallussa. Verkkopuoli on luonnollisesti painottunut entistäkin vahvemmin korona-aikana”, Pekka Lähderinne sanoo.

Toimipiste avasi ovensa viime kesäkuun alussa.

”Sen jälkeen asiakkaita onkin riittänyt ilahduttavan hyvin. Tuntuu jopa, että moni on nyt koronan myötä herännyt entistä enemmän siihen, miten tärkeää omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen onkaan”, Niina Lähderinne toteaa.

Pekka ja Niina Lähderinne työskentelivät kumpainenkin aiemmin lähihoitajina kolmivuorotyössä.

”Palkkatöihin ei ole ikävä. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Pitkiäkin päiviä on välillä, mutta se ei haittaa, kun on asiasta innostunut”, Pekka summaa.

”Työtä on, mutta eihän se haittaa kun ei tämä edes tunnu työltä. Tämähän on todella mukavaa hommaa”, Niina sanoo.

Lähderinteet asuvat Pekka Lähderinteen kotitilalla. Muualla vietettyjen opiskelu- ja työvuosien jälkeen kotiseutukaipuu vahvistui siinä määrin, että mies perheineen teki paluumuuton tuttuihin savolaismaisemiin loppuvuodesta 2013.

”En ole päivääkään katunut sitä, että tulin tänne takaisin. Maaseudulla on mukavaa asua, ja koen myös merkitykselliseksi kotiseutuni kehittämisen yritystoiminnan kautta”, mies pohtii.

Vaimo ja yrityskumppani Niina Lähderinteeseen maaseutupaikkakunnan yhteisöllisyys on tehnyt vaikutuksen.

”Pekkahan sanoi heti kun alettiin olla, että hänen unelmansa on muuttaa takaisin Kiuruvedelle jokirantaan, kotipaikkaansa. Kyllä täällä maaseudulla on vielä sellaista vanhaa aitoa yhteisöllisyyttä”, Savonlinnasta kokoisin oleva nainen toteaa.

”Lisäksi Kiuruvedellä on lapsille aivan erinomaiset harrastusmahdollisuudet. Paikkakunnalle on suuntautunut viime vuosina aika paljon paluumuuttoa, ja myös kokonaan uusia lapsiperheitä on tullut, mikä on myönteistä.”

Ja vaikka Virtalähde toimii paljolti sähköisten yhteyksien varassa ja asiakkaita on eri puolilta maata, kiuruvetiset ovat Lähderinteille korvaamattomia.

”Asiakkaidemme ydinjoukon muodostavat kuitenkin paikalliset ihmiset, jotka ovat todella ottaneet yrityksemme omakseen”, Niina Lähderinne sanoo