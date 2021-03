Vantaalla asunut Venla Vuojolainen kotiutui hetkessä pieneen punaiseen mummonmökkiin itärajalle

Saara Lavi

Olen varmaan sielultani maalainen, sanoo Venla Vuojolainen. Niin nopeasti hän kotiutui Parikkalaan.

Maalle muuttamisesta ikänsä haaveillut Venla Vuojolainen toteutti unelmansa runsaat kaksi vuotta sitten. Palaset loksahtelivat kohdalleen nopeasti, kun aikuistuva poika pohti muuttamista omilleen perheen Vantaan kodista.

”Lopulta kävikin niin, että minä muutin Parikkalaan, ja poika jäi asuntoomme Vantaalle”, Vuojolainen kertoo.

Oma koti löytyi Facebookin Halutaan maalle -ryhmän kautta. Siellä nainen oli pannut merkille saman punaisen talon vuokraamisilmoituksen jo keväällä. Silloin muutto ei vielä ollut ajankohtaista, mutta kesän lopulla sama kohde ilmestyi tarjolle uudelleen.

”Katsomaan mennessä jäin ihan sanattomaksi. Istuin tässä portailla ja tuntui, että olen tullut kotiin. Tässä oli juuri se, mitä olin vuosikausia ajatellut.”

Huvikumpu-niminen noin satavuotias talo sijaitsee kumpareen päällä metsän laidassa, noin kymmenen kilometriä Venäjän rajasta. Taloon ei tule vettä, vaan se kannetaan saunalta, missä Vuojolainen avomiehineen myös peseytyy. Kantovesi, puulämmitys ja ulkohuussi tuntuivat heti ihan normaaleilta.

”Ehkä siksi, että olin niihin tottunut lapsuuskesinä Etelä-Savossa mökkeillessä. Myös pidempiin välimatkoihin tottuu nopeasti”, Vuojolainen kertoo.

Osalle Halutaan maalle -ryhmän jäsenistä ne saattaisivat olla isompia kysymyksiä. Vuojolainen toimii nykyisin ylläpitäjänä ryhmässä, jonka kautta moni on löytänyt itselleen kodin maalta.

”Välillä siellä törmää käsitykseen, että maalla ei ole mitään: ei töitä, ei palveluja. Sitä olen koettanut korjata. Itse olen täällä päässyt töihin ja opiskelemaan helpommin kuin kaupungissa. Tarvittavat palvelutkin löytyvät. Meillä lähikauppaan on viisi kilometriä ja sen kautta saa lähes kaiken, mitä tarvitsee. Eivät nämä ihan pystyyn kuolleita mestoja ole.”

Omaa kotiaan Vuojolainen etsi nimenomaan itäisestä Suomesta. Suunta tuntui selvältä omien juurien ja mökkeilykokemusten perusteella.

”Täällä maisema, kieli ja elämäntyyli tuntuu omalta.”

Kaikilla maalle muutosta haaveilevilla ilmansuunta ei ole selvillä, eikä mikään alue pääkaupunkiseudun ulkopuolella ole tuttu. Heille Vuojolainen vinkkaa, että kannattaa ensin vaikka vuokrata mökki ja käydä tunnelmoimassa aluetta, joka kiinnostaa.

Vuojolainen miehensä kanssa pääsi kuukausi ennen muuttoa koeasumaan punaiseen tupaan viikoksi. Se vahvisti molempien tunnetta oikeasta ratkaisusta.

Talo on vuokralla, mikä tuntuu tällä hetkellä hyvältä. Vuojolainen toivoo, että maaseudulla tyhjiä taloja omistavat vuokraisivat omaansa nykyistä rohkeammin. ”Kynnys ostamiseen on paljon suurempi, jos elämänmuutos on iso. Ei kannata pelätä, vaikka kohteessa olisi esimerkiksi tarvetta remontille, kaikki eivät halua hienouksia.”

Pariskunnan harrastukset liittyivät luontoon jo kaupungissa asuessa, joten ne eivät ole juurikaan muuttuneet.

”Liikun luonnossa muun muassa sienestämässä, ja mies kalastaa paljon. Sissi-kissan hankimme alueen löytöeläinkodista. Kuntosalilla ehkä kävisin, jos se olisi vähän lähempänä”, Vuojolainen kertoo.

Kaupungista hän kaipaa lähinnä poikaansa, jonka luona vierailee muutaman kuukauden välein. ”Täällä on enemmän yhteisöllisyyttä kuin kaupungissa, naapureilta on helppo kysyä apua ja auttaa itsekin.”

Kaikkein parasta maalla asumisessa on Vuojolaisen mielestä luonnon läheisyys, hiljaisuus, rauha, tähtitaivas ja puusauna.

”Ensimmäisenä aamuna kun heräsin täällä, ajattelin että wau, miten hiljaista. Eikä täällä ole yhtään valosaastetta. Olin nukkunut todella hyvin. Olotila on täällä jotenkin eri tavalla rauhallinen kuin kaupungissa. Olen varmaan sielultani maalainen.”