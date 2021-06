Tunnetko nämä kiinnostavat kanavakohteet? Pysähtyminen kesäreissulla kannattaa

Suomessa on lukuisia mielenkiintoisia kohteita, joissa voi tutustua maamme kanavahistoriaan.

1. Taipaleen kanavamuseo, Varkaus (Kanavakatu, Varkaus)

Suomen ensimmäinen, vuonna 1840 valmistunut valtion sulkukanava. Museokanavan alueella on vanha uoman rakenteineen sekä kanavarakennuksia. Kanavan historiaan voi tutustua museossa sekä alueella kiertävällä kanavapolulla.

2. Saimaan kanavan museo, Lappeenranta (Sulkuvartijankatu 16, Lappeenranta)

Alueella on nähtävissä kanavarakenteita ja -rakennuksia eri aikakausilta. Kanavasta kertova näyttely sijaitsee vuonna 1845 rakennetussa talossa. Alueella sijaitsee myös 1600-luvulla tehty Pontuksen kaivanto.

3. Varistaipaleen kanavamuseo, Heinävesi (Väyläasemantie 2, Heinävesi)

Museo sijaitsee Heinäveden kuuluisan laivareitin varrella Lintulan ja Valamon luostareiden läheisyydessä. Sulkukanava ja museona toimiva entinen renkitupa ympäristöineen edustavat 1910-luvun rakentamis- ja puistotyylejä.

4. Jakokosken museo­kanava, Kontiolahti (Kesäteatterintie 17, Mönni)

Pielisjoessa sijaitseva kanava rakennettiin 1870-luvulla helpottamaan uittoyhtiöiden hinaajien, matkustajalaivojen ja kalastajien liikkumista vaikeakulkuisten koskien ohi.

5. Herraskosken kanavamuseo, Virrat (Herrasentie 16, Virrat)

Herraskosken sulkukanava kuuluu maamme kauneimpiin. Kanavamuseo on rakennettu vanhan ulkorakennuksen piirustusten mukaan. Perinteisen asunsa säilyttänyt kanavamiljöö edustaa vuosisadan vaihteen kansallisromanttista tyyliä.

6. Vääksyn kanava, Asikkala (Kanavatie 21, Vääksy)

Lahden Vesijärven Päijänteeseen yhdistävä Vääksyn kanava on Suomen vilkkaimmin liikennöity kanava. Kanava on valmistunut vuonna 1871. Kanava on kaunis retkikohde. Sen ympäristöstä löytyy kahviloita, ravintoloita ja myymälöitä.

7. Muroleen kanava, Ruovesi (Muroleen kanavantie 480, Ruovesi)

Muroleen, vuosina 1850–1854 valmistunut kanavan lukeutuu maamme kauniimpiin ja vilkkaimmin liikennöityihin kanaviin. Kanavan kautta liikennöi Tampereelta Ruoveden kautta Virroille kulkeva höyrylaiva Tarjanne.

8. Ämmäkosken terva­kanava, Kajaani (Kalkkisillantie 2, Kajaani)

1840-luvulla valmistunut kanava on tänä päivänä maailman ainoa käytössä oleva tervakanava. Kanava entisöitiin ja otettiin uudelleen käyttöön 1984. Kanavan ulkoasu on erikoinen, sillä se on suunniteltu kapeille ja pitkille tervaveneille.

Kanavamuseoiden aukiolo on hyvä tarkistaa etukäteen, sillä museoiden aukiolot voivat vaihdella, eivätkä kaikki välttämättä ole avoinna kesällä 2021. Museokanavien ulkoalueisiin voi tutustua myös aukioloaikojen ulkopuolella.