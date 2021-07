Suomen ainoassa junahotellissa voi yöpyä vanhan höyryjunan hyteissä

Tuurin Asema

Junahotelli sijaitsee Tuurin kauppakeskuksen lähettyvillä ja vain 20 minuutin päässä Ähtärin eläinpuistosta. Vieraille on tarjolla myös junajoogaa.

Junamajoitus Tuurin Asema sijaitsee aivan Tuurin kauppakeskuksen lähellä Alavudella. Vuonna 1930 valmistetun höyryveturin perässä olevissa vaunuissa on kuusi hotellimukavuuksin varusteltua hyttiä.

Tuurin asema lakkautettiin vuonna 1987 ja se siirtyi yksityisomistukseen. 90-luvun lopulla aseman silloinen omistaja hankki höyryveturin ja vaunut ja perusti junahotellin.

Aseman omistaja vaihtui vuonna 2017, kun parikymmentä vuotta ulkomailla työskennellyt Ari Haukka perheineen jätti Australian ja Arabiemiraatit taakseen ja muutti Suomeen.

”Asuimme kuusi viimeistä vuotta Abu Dhabissa ja työnteko kävi raskaaksi siellä. Kaipasimme elämänmuutosta. Koska emme viitsineet viedä enää vanhaa koiraamme takaisin Australiaan, päätimme muuttaa Suomeen asumaan”, Haukka kertoo.

Haukka on innokas remontoija. Kun perhe etsi Suomesta sopivaa asuinpaikkaa, myytävänä ollut Tuurin asema vei voiton.

”Ajattelin, että tuossa olisi historiallinen rakennus, mitä voisi remontoida ja sen ohessa oli bisneskin valmiina.”

Uudet omistajat ovat remontoineet junahotellin uuteen uskoon. Tilat on sisustettu ja tapetoitu renessanssimaiseen ja itämaiseen henkeen. Jokaiseen hyttiin on saneerattu omat wc- ja kylpytilat. Aseman vieressä on rauhallinen puisto grillausalueineen.

”Abu Dhabissa on myytävänä kaikenlaista idän ihmettä sopivaan hintaan, joten päätimme sisustaa junan idän pikajunan tapaan. Neljän vuoden remontin jälkeen juna alkaa olla sisältä valmis.”

Viime kesä oli junahotellin historian vilkkain. Haukan mukaan asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista.

”Asiakaskuntamme jakautuu selkeästi kahteen leiriin. Toiset tulevat ostoksille Tuuriin ja he haluavat jonkun majoituksen. Sitten on heitä, jotka tulevat yöpymään varta vasten erikoisen junan takia”, insinöörityöstä ”yöjunan konnariksi” vaihtanut Haukka toteaa.

Junahotelli on avoinna 5.9. saakka. tuuristation.fi

Tuurin Asema

Hytit ovat salonkikelpoisia.