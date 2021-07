Japaniin pääsee Suomessakin: Pukkilasta löytyy majatalo, jossa tunnelma on kuin nousevan auringon maassa

Pukkilassa on majapaikka, jossa voi unohtaa olevansa Suomessa. Yado Oikawan ideana on tarjota japanilaisia elämyksiä.

Yado Oikawa

Yado Oikawan sisätilat on muokattu japanilaistyylisiksi. Yado tarkoittaa japaniksi majataloa, oikawa kutsuvaa jokea.

Japanilainen huoneisto on sisustettu Honshu-saaren vuoristoseutujen majatalojen mukaisesti. Pihapiirissä on japanilainen puutarha. Myös kaikki muu astioista, ruokaresepteihin ja kylpyammeisiin on peräisin nousevan auringon maasta.

”Meillä saa hetken leikkiä olevansa Japanissa. Täältä haetaan rauhaa, hiljaisuutta ja Japanin tunnelmaa. Yleensä asiakkailla on jonkinlainen kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin tai estetiikkaan”, yrittäjä Ilana Rimón kertoo.

Riitta Oikawa perusti Yado Oikawan vuonna 1998 halutessaan tarjota japanilaisia elämyksiä suomalaisille. Sopiva paikka löytyi Pukkilasta vanhan kunnallismeijerin siivestä Porvoonjoen rannalta.

Oikawan jäätyä eläkkeelle kolme ja puoli vuotta sitten, on majapaikkaa pitänyt Ilana Rimón.

Yado Oikawa on yksi huoneisto, joten paikka tarjoaa oivan mahdollisuuden täydelliseen hiljentymiseen ja rentoutumiseen arjen kiireen ja melun keskellä.

”Täällä ei törmää kehenkään ulkopuoliseen. Otamme vieraat vastaan ja esittelemme paikan. Sen jälkeen jätämme heidät rauhaan ja he saavat viettää aikaansa itsekseen.”

Valtaosa vieraista pukeutuu tarjolla oleviin yukata-kimonoihin. Elämyksen täydentävät tarjolla olevat japanilaisen keittiön antimet.

Rimónin mukaan japanilainen vähäeleinen estetiikka viehättää suomalaisia, koska niissä on samankaltaisia vivahteita.

Yado Oikawan varauskalenteri on täynnä joulukuuhun saakka. ”Normaaliaikoina ei ole näin täyttä. Nyt moni hakee lohtua täältä, koska Japanin matkat ovat peruuntuneet.”

Yado Oikawa on avoinna läpi vuoden.

yadooikawa.fi