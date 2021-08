Koko kylä heräsi, kun kunta meinasi viedä Kinkomaan kutojilta rakkaan torpan

Petteri Kivimäki

Muuramen Kinkomaan Rannantorpassa kangaspuut paukkuvat tänäkin syksynä. Kaisa Jokinen kutoo ja:Helvi Löytynoja, Asta Södergård Maarit Helminen sekä Saara Moilanen kannustavat.

Yksi Jyväskylän Kansalaisopiston kudontaryhmistä on kokoontunut vuosikymmeniä historiallisessa Rannantorpan talossa Muuramen Kinkomaan kylässä.

1820-luvulla rakennettu hirsitorppa seisoo Päijänteen rantamaisemissa, keskellä kehittyvää kahdentuhannen asukkaan kylää. Talossa asuttiin 1980-luvulle asti, jonka jälkeen se siirtyi Muuramen kunnan omistukseen. 90-luvun taitteesta lähtien torppa on ollut kudontaryhmän käytössä.

Rannantorpasta on tullut kutojille rakas paikka. Vaikka talossa ei ole vesijohtoa ja se on melko alkeellisessa kunnossa, on se kelvannut kutojille ja tarjonnut tunnelmalliset puitteet perinteikkäälle harrastukselle.

Alkuvuodesta talon ylle kasaantui tummia pilviä, sillä kunta päätti tyhjentää rakennuksen ja siirtää kudontatoiminnan kahdeksan kilometrin päähän Muuramen keskustaan.

Kaikki sai alkunsa surkeasta käymälätilasta. Talon pihalla on reikäkattoinen ja rähjäinen ulkohuussi, jossa asioiminen on ollut epämiellyttävää. Kutojat ovat jo pitkään toivoneet saavansa kunnalta kuivakäymälän tyhjänä olevalle kuistille.

Talon vuokrannut kansalaisopisto tulkitsi tilanteen virheellisesti siten, ettei torppa tällaisenaan enää kelpaa kudontaryhmälle. Kansalaisopistosta oltiin yhteydessä kuntaan, jossa päätettiin siirtää kutojat kunnan keskustaan, jossa toimii ennestään toinen kudontaryhmä.

Päätös olisi merkinnyt ryhmän hajoamista ja yhden harrastusmahdollisuuden katoamista kylältä. ”Pienen lapsen äitinä minusta tuntui siltä, että tähän loppui harrastukseni. Tämä paikka on niin iso henkireikä, että sen menettäminen tuntui todella surulliselta”, kutojaryhmän jäsen Kaisa Jokinen sanoo.

Rannantorppa sijaitsee arvokkaalla tontilla. Vaikka rakennus on suojeltu kaavalla, niin kylällä levisi pelko, että talo siirretään ja tontille rakennetaan asuntoja.

Tapauksesta tuli koko kylän yhteinen asia, jota puitiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Monet huolestuneet kyläläiset ottivat yhteyttä kuntaan ja vetosivat kutojien puolesta.

Tässä kohtaa myös kyläyhdistystoiminta osoitti tärkeytensä. Kinkomaan kyläyhdistys oli aktiivinen kuntaan päin ja loi keskusteluyhteyden eri osapuolten välille.

”Tosi monet kyläläiset ottivat tämän asiakseen. Kaikki tietävät talon ja moni lenkkeilee tästä ohi. Tuli semmoinen olo, että kyllä me tämä yhdessä voitetaan”, kudontaryhmäläinen Saara Moilanen sanoo

Kutojat olivat jo lähtökuopissaan, kun tapahtui yllättävä käänne. Samana päivänä, kun muuttofirman edustaja saapui talolle, Muuramen kunnan virkamieheltä tuli päätös, jonka mukaan kutojat saavat jatkaa talossa ja kuistiin asennetaan kuivakäymälä.

”Se oli kunnalta hyvä ja rohkea päätös. He uskalsivat muuttaa totuttua kaavaa, että kaikki vanha ja arvokas saa mennä”, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leena Turunen kehuu.

Päätöksen myötä talovanhus pysyy arvoisessaan harrastuskäytössä. Kutojat pitävät rakennuksesta vastakin hyvää huolta.

”Täällä on harva se päivä joku kutomassa ja monesti iltaan saakka. Jos talo olisi jäänyt tyhjilleen, pian ikkunat olisivat olleet säpäleinä”, Saara Moilanen toteaa.

Kudontaryhmässä on yksitoista naista, joista osa on ollut mukana alusta lähtien. Joukossa on niin pikkulasten äitejä kuin isovanhempia. Kaikilla on omat kiireensä, joten harrastuspaikan on hyvä sijaita lähellä kotia.

Kudontaryhmä saa aloittaa helpottunein mielin uuden kudontakauden. Syksyn aikana mattoja, pöytäliinoja, pyyhkeitä ynnä muuta paukutellaan taas liukuhihnalta.

”Entiset loimet on hoidettu pois alta ja syksy aloitetaan tyhjillä puilla”, porukka toteaa.