Pienessä apteekissa asiakas on tuttu: "Vuosia eletään sairastuneen mukana"

Kalvolan apteekissa ei ole ruuhkaa, vaan apteekkari Krista Taipale-Kovalainen ehtii keskittyä jokaiseen asiakkaaseen rauhassa. Usein haaviin jääkin erilaisia virheitä tai epäselvyyksiä lääkkeissä.

Kalvolan apteekkia Iittalassa pyörittävä Krista Taipale-Kovalainen toteaa olevansa 44-vuotiaana varsin nuori apteekkariksi.

Ura apteekkarina ja lääkkeiden parissa tuli Taipale-Kovalaiselle verenperintönä. Hänen isänsä pyöritti Riihimäellä suurta apteekkia, jossa myös Taipale-Kovalainen valmistuttuaan proviisoriksi työskenteli. Hän ehti olla vuosia myös tuotekehityksen puolella lääketeollisuudessa.

Asiakaspalvelu ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen veti häntä kuitenkin takaisin apteekkityöhön. Kalvolan apteekin Taipale-Kovalainen sai hoidettavakseen vuoden 2018 lopulla.

Kalvolan apteekki on suuriin kaupunkiapteekkeihin tai ostoskeskusten yhteydessä oleviin verrattuna varsin pieni. Vakituista henkilökuntaa on kolme henkilöä ja sähköisiä reseptejä käsitellään vuodessa noin 30 000 kappaletta. Isossa apteekissa määrä on helposti yli satatuhatta.

Pienen työyhteisön etuna Taipale-Kovalainen pitää kuitenkin välittömyyttä. Lämpimän ilmapiirin asiakas voi aistia jo ovelta.

"Meillä täällä kaikki tekee kaikkea. Joissain isommissa apteekeissa työtehtävät ovat usein vastuutettu eri henkilöille", hän kertoo.

Kalvolassa pyritään myös hyödyntämään kaikkien työntekijöiden erikoisosaamista. Haastatteluhetkellä töissä on Taipale-Kovalaisen lisäksi farmaseutti-sairaanhoitaja Jenni Setälä, jonka ammattitaitoa sairaanhoitajana pyritään hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. Suunnitelmissa on alkaa tarjota esimerkiksi verenpaineen mittausta ja erilaista neuvontaa.

Suurimpia eroja isoihin apteekkeihin on valikoiman koko. Myöskään poikkeuksellisen kalliita lääkkeitä ei voida pitää varastossa, vaan ne yleensä tilataan asiakkaan tarpeiden mukaan.

"Paljon tekisi mieli ottaa vaikka mitä kivaa valikoimaan, mutta ei voida, koska varastotilojen koko tulee vastaan. Myös menekkiä ja sitä ostetaanko täällä jotain, täytyy ajatella."

Haittapuolista kysyttäessä Taipale-Kovalainen huokaisee ja toteaa:

"Sen huomasi itse asiassa lähes heti kun olin täällä aloittanut. Varsinkin syrjässä olevat apteekit ovat todella alttiita murroille. Toisin on esimerkiksi kauppakeskusapteekeissa, joissa ohikulkijoiden ja vilkkaan liikenteen määrä vähentää varmasti murron yrityksiä."

Kalvolassa onkin jouduttu sijoittamaan huippuluokan hälytys- ja valvontalaitteisiin sievoisia summia.

Terveyskeskus Kalvolan apteekin lähellä tuo paljon asiakkaita ja mahdollistaa apteekkitoiminnan jatkumisen.

Maaseutuapteekkiin tullaan melko kaukaakin. Osa asiakkaista on ohikulkumatkalla ja poikkeaa hoitamaan apteekkiasiat lomareissun ohessa.

"Varsinkin kesäaikaan on kiireistä, kun mökkiläisiä käy todella paljon."

Tärkeä asiakasryhmä ovat kuitenkin lähialueen asukkaat, joille Kalvolan apteekki on lähin paikka hakea lääkkeitä. Asukkaat ovat saattaneet asioida apteekissa useiden kymmenien vuosien ajan.

"Täällä on melko iäkästä väestöä, niin kaikki eivät vaan pääse kulkemaan. Varsinkin huonosti liikkuville tämä apteekki tässä kyläkeskuksessa on elintärkeä."

Taipale-Kovalainen toteaa myös, että lähellä oleva terveyskeskus on apteekin kannalta lähes elinehto. Jos sieltä tulevia asiakkaita ei olisi, saattaisivat asiakasmäärät kutistua niin, ettei apteekin pitäminen enää kannattaisi.

Syrjässä olevat apteekit ovat alttiita murroille, koska ohikulkuliikennettä on vähemmän.

Pienessä apteekissa harvemmin on ruuhkaa ja asiakkaiden kanssa ehditään jutella muutakin kuin pakolliset asiat. Monesta tulee vuosien aikana tuttu ja apteekkarille voidaan kertoa arkojakin asioita.

"Alkuun hämmennyin, kun oli tässä toimistossa jotain tekemässä ja ovi oli auki, niin asiakas käveli suoraan sisään ja alkoi jutella", apteekkari nauraa.

Koska aikaa on riittävästi, ehditään myös asiakkaan kokonaistilannetta tarkastelemaan huolellisesti. Taipale-Kovalainen kertookin, että erilaisia virheitä ja epäselvyyksiä saadaan kiinni paljon ja niitä selvitetään asiakkaiden puolesta.

Vaikka asiakkaiden kanssa on Taipale-Kovalaisesta ihana jutella, ovat asiakkaiden elämäntarinat joskus hyvinkin koskettavia. Kalvolan alueella kuluu paljon esimerkiksi syöpälääkkeitä.

"Eihän se kivalta koskaan tunnu, kun vuosia on eletty siinä sairastuneen mukana ja yhtäkkiä häntä ei enää olekaan. Nämä asiat tulevat ajatuksiin välillä kotonakin", hän huokaa.

Koronalla on ollut pieneen apteekkiin oikeastaan positiivinen vaikutus. Kun ihmiset ovat hakeneet vanhemmilleen tai naapureilleen lääkkeitä, on samalla hoidettu myös omia asioita.

Myös apteekkarin rooli tuttuna ja luotettavana henkilönä, jolle voi purkaa huoliaan, on korona-aikana korostunut.

Varsinaista kotitoimituspalvelua Kalvolan apteekki ei tarjoa, mutta Taipale-Kovalaisen mukaan ketään ei jätetä pulaan.

"Jos on tilanne, että asiakkaan lääkehoito vaarantuu, jos lääkettä ei saa vaikka jo huomenna eikä hän itse pääse niitä hakemaan, niin kyllä me silloin on niitä toimitettu."

Kalvolan apteekissa pyritään hyödyntämään työntekijöiden erikoisosaaamista. Jenni Setälä (vas.) on sekä farmaseutti että sairaanhoitaja.