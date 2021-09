Maalaisapteekilla on tärkeä rooli pikkukunnissa – "Henkilökunta on ihana ja asiantunteva"

Sanne Katainen

Apteekkari Anu Mikkola toivoisi malttia apteekkipalvelujen keskittämiseen.

Vilppulan apteekissa asioiva Maritta Kuukka on tyytyväinen. Hän kehuu kovasti sekä apteekkia että sen henkilökuntaa.

"Tämä on todella miellyttävä paikka tulla. Henkilökunta on ihana ja asiantunteva. Asiakkaiden yksityisyys on myös huomioitu hyvin."

Oman apteekin merkitys on paikkakunnalle todella tärkeä. Jos kunnassa toimivat apteekit lopettaisivat toimintansa, pitäisi lääkkeiden perässä lähteä sadan kilometrin päähän Tampereelle.

"On todella tärkeää, että ihmiset käyttävät oman paikkakuntansa palveluita, jotta ne voidaan säilyttää."

Vilppulassa apteekkarina toimiva Anu Mikkola on apteekkari jo neljännessä polvessa.

"Isoisoäitini apteekki oli Kauhajoella, isoäitini Rajamäellä ja isäni itse asiassa tuossa naapurissa Keuruulla ja Forssassa."

Myös Mikkolan äiti on ammatiltaan proviisori. Hän ei tarkalleen osaa sanoa, mistä suvun perinneammatti on aikoinaan saanut alkunsa.

"Olisi pitänyt isoäitiä paremmin haastatella aiheesta. Itsellä ja vanhemmillani taustalla on viehtymys luonnontieteisiin. Pidämme eksakteista asioista ja ihmisten kanssa olemisesta. Tieteen ja empatian pystyy liittämään yhteen."

Mikkolakin päätti jo kahden vanhana, että hänestä tulee aikuisena "poliis".

"En tarkoittanut poliisia, vaan proviisoria", Mikkola naurahtaa.

Myöhemmin Mikkola harkitsi myös kauppatieteiden opiskelua. Hän kuitenkin koki, että samaa osaamista pääsee hyödyntämään myös apteekkarin roolissa.

Vilppulassa Mikkola on työskennellyt kolmen vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen apteekki, jossa hän toimii itse apteekkarina. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Karkkilan ja Pakilan apteekeissa.

Kolme vuotta Vilppulan apteekin apteekkarin paikan avautuessa Mikkola päätti hakea töihin Vilppulaan.

"Apteekkiluvat tulevat julki Fimean kanavissa. Kaikki proviisorin todistuksen omaavat voivat hakea apteekkariksi".

Mikä sitten sai Mikkolan hakemaan töihin Vilppulaan? Syitä on monia.

"Seutukunta on tuttua, kun isä oli juurikin tuossa naapurissa Keuruulla töissä. Paikkakunta on myös harrastuksieni kannalta sopiva: koiraharrastus on itselleni henkireikä."

Myös Mikkolan uran kannalta Vilppula oli luonnollinen suunta. Apteekkarien pitää hankkia kannuksensa, ennen kuin matka käy kohti isompia ympyröitä.

"Liian isoon apteekkiin ei voi heti ensimmäisenä hakea apteekkariksi. Tai voi, mutta luultavasti ei tule valituksi ennen kuin on kertynyt enemmän meriittiä."

Vilppulassa työskentelyyn Mikkola on ollut äärimmäisen tyytyväinen. Sekä seutukunta että ihmiset ovat kolmen vuoden aikana tulleet erittäin tutuksi.

"Täällä on tarkka asiakaspiiri. He tuntevat meidät ja me tunnemme heidät."

Mikkolan koiraharrastus oli yksi keskeisimmistä syistä Vilppulaan muuttamiselle. Ensimmäinen koira tuli talouteen vuonna 1996.

"Koira sattui olemaan noutajarotuinen. Huomasin miten onnellinen se oli noutaessaan, joten päätimme mennä paikallisyhdistykseen saamaan oppia siitä, mitä kaikkea noutajan kanssa voikaan tehdä."

Hiljalleen noutajan metsästyskäyttö vei Mikkolan mennessään. Nyt hän on toiminut jo 10 vuoden ajan noutajien metsästyskokeiden ylituomarina.

"Koiraharrastus on itselle henkireikä. Täällä Vilppulassa se on uskomattoman hienoa. Asumme metsän reunassa, mistä koirat pääsee helposti lenkittämään metsäpoluille. Jos on metsästysaika, niin pyssyn voi ottaa kainaloon ja käydä katsomassa lähirannalla miten sorsat voivat."

Mikkolan koirat käyvät myös töissä esimerkiksi kaupallisissa fasaanijahdeissa.

Pienessä apteekissa työskentelyssä on myös omat haasteensa, mitkä liittyvät usein tarjolla olevien palvelujen määrään. Esimerkiksi lääkkeitä ei Vilppulassa valmisteta. Sama tilanne on Mikkolan mukaan monissa muissa pienemmissä apteekeissa.

"Palvelujen keskittyminen on mielestäni vähän surullinen asia apteekkimaailmassa. Lääkkeiden valmistaminen on keskittynyt muutamaan toimijaan."

Mikkolan mukaan palvelujen keskittyminen voi pahimmillaan rapauttaa toimijoiden ammattitaitoa. Monipuolinen työ takaa monipuoliset taidot.

"Koronatilanne on osoittanut, että meidän pitää osata tehdä monenlaisia asioita. Lääkkeiden valmistaminen on ikävä kyllä käynyt sekä lupa- että hankintapoliittisesti raskaaksi pienille apteekeille."

Mitä toimintojen keskittyminen sitten tarkoittaa pienten maalaisapteekkien tulevaisuuden kannalta? Se on Mikkolan mukaan hyvä kysymys.

"Meillä on tässä kolme keskusta: on Kolho, jossa meillä sivuapteekki. Sitten on Mänttä ja Vilppula, jotka yhdistyivät yhdeksi kunnaksi reilu kymmenen vuotta sitten. Palveluasia on siltäkin osin täällä kuuma peruna", hän kertoo.

"Apteekissa käyvistä asiakkaista moni on sen ikäisiä, että läheskään kaikilla ei vielä etäasiointi toimi. Sukupolvi sukupolvelta erilaiset vaihtoehtoiset palvelutavat tulevat yleistymään."

Mikkolan mukaan kysymys kuuluukin, halutaanko palveluapteekit säilyttää lähipalveluna vai ei.

Ilman Vilppulan apteekkia monet paikalliset joutuisivat lähtemään kymmenien kilometrien apteekkireissuille lähikaupunkeihin.