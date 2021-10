Tulisijojen klassikkoa tehdään nyt Pohjois-Karjalassa: Pasi Karjalaisen piti ostaa uuniinsa vain uusi arina, mutta hän palasikin kotiin Porin Matin koko tuotannon kanssa

Uuni yhdistää kamiinan ja varaavan takan ominaisuuksia. Siinä on teräskuori ja tulitiilillä vuorattu palopesä

Yksi kolmasosa luukun korkeudesta jätetään täyttämättä puilla ja yhteen lämmityskertaan tarvitaan kolme kiloa polttopuuta, jotka poltetaan kahtena pesällisenä, neuvoo Pasi Karjalainen.

Tulisijassa paukkuvat ja räsähtelevät puut luovat monissa taloissa ensisijaisesti tunnelmaa ja toissijaisesti lämpöä. Kun Rosenlewin Porin konepajan teknikko Svante Palkola suunnitteli vuonna 1939 uunia, ensisijaisena tarpeena oli saada pienellä puumäärällä tehokkaasti lämpöä tuottava ja pieneen tilaan mahtuva uuni, ei tunnelmointi.

Syntyi yhä voimissaan oleva klassikko Porin Matti.

”Hyvä lämpötalous luo kodikkuuden ja hyvinvoinnin”, todettiin lämmitysuunin mainoslauseessa vuonna 1940. Mainoslause on yhä aivan pätevä ja Palkolan suunnittelutyö niin onnistunutta, että Porin Mattien valmistus jatkuu edelleen.

Rosenlew lopetti klassikon valmistuksen vuonna 1974, valmistusta jatkoi vuoteen 2002 saakka luvialainen yritys Polartherm.

Vuonna 2009 nurmeslaisen Pasi Karjalaisen ja Porin Matin tiet kohtasivat. ”Isäni oli hankkinut uunin kesämökille, mutta ei ehtinyt asentaa sitä ennen kuolemaansa. Päätin asentaa uunin, mutta huomasin sen arinan olevan rikki ja aloin etsiä siihen uutta”, kertoo Karjalainen.

Hän matkusti Luvialle arinaa hakemaan, mutta palasi Pohjois-Karjalaan koko Porin Matin tuotannon kanssa.

Lari Lievonen Tästä Porin Matti alkaa syntyä, Marko Määttä taivuttaa ulkokuorta. Lari Lievonen Lasinen luukku on isoin muutos, joka Porin Mattiin on tehty Nurmeksessa. Lari Lievonen Tulenkestävästä teräksestä tehdyn arinan käyttöikä lähentelee lähes ikuista.

Karjalaisella on metallialan yritys PK-Levy Oy, joka tekee muun muassa laserleikkausta, jauhemaalausta, särmäystä ja kokoonpanoa.

Polartherm oli halukas luopumaan tuotannosta ja PK-Levyn tuotevalikoimaan uuni sopi, joten Porin Matin tarina sai jatkoa. ”Se on tuotantoteknisiltään ratkaisuiltaan hyvä ja soveltuu sarjatuotantoon.”

Lämmitysuunin perusrakenne on pysynyt vuosikymmenten saatossa samana. Uuni yhdistää kamiinan ja varaavan takan ominaisuuksia. Siinä on teräskuori ja tulitiilillä vuorattu palopesä. Yksi sen suunnittelullisista hienouksista on uunin sivuille muuratut poskikanavat, joihin palokaasut kiertävät ja varastoituvat teräskuoren sisään valettuun tulenkestävään massaan.

Timo Sarpaneva antoi 1960-luvulla uunin ulkonäölle selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Karjalainen hankki ensitöinään Porin Matille CE-merkinnän, joka on tae siitä, että se täyttää Euroopan unionin tulisijoille asettamat vaatimukset.

Hän on tehnyt uuniin vain hyvin pieniä teknisiä muutoksia ja yhden näkyvän, joka on uuninluukun vaihto lasiseen. ”Lasiluukku liittyy ensisijaisesti tunnelmointiin, ihmiset haluavat nähdä tulen. Samalla he toki näkevät nyt helpommin, onko puiden lisäykselle tarvetta.”

Rivi Porin Matteja odottaa Japaniin lähtöä. Suomessa punainen väri on yksi suosituimmista, kauppanimeltään väri on hehku.

Uunin ulkokuoressa on uudenlainen tuplakuorirakenne, joka jättää ilmaraon pintapellin alle. Rakenteen ansiosta uunin jauhemaalattu pinta pysyy alle 60-asteisena ja se voidaan asentaa paloturvallisesti minimissään viiden sentin etäisyydelle puuseinästä.

Kehitystyötä tarvitaan, sillä klassikonkin on kyettävä täyttämään EU:n Ecodesign-direktiivin tulisijoille asettamat vaatimukset. Direktiivillä tavoitellaan kokonaisenergiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen pienennystä.

”Saimme Business Finlandin koronatukea, jota olemme käyttäneet Kuopion yliopistossa tehtäviin tutkimuksiin ja mittauksiin, joita tarvitaan direktiiviä varten.”

Uusia Porin Matteja on aina muutamia runkovalmiina. Ne saavat loppusilauksensa, kun tiedetään minkä värisen teräskuoren asiakas haluaa. Suosituimmat värit ovat harmaa, punainen ja musta.

200-kiloinen ja metrin korkuinen uuni pitää vain liittää hormiin ja se on lämmitysvalmis. Sama asentamisen ja liikuteltavuuden helppous viehättävät kuin aikanaan 1940- ja 1950-luvuilla, kun uuneja kuljetettiin hevosilla ja lämpöä tarvittiin nopeasti taloihin.

Karjalaisen mukaan myyntipuheitakaan ei juuri tarvitse pitää, klassikon maine ja siihen liittyvät muistot vaikuttavat yhä monien ostopäätöksiin.

Jos hyvin käy, myös japanilaiset alkavat lämmittää Porin Mateilla. Kansainvälistymisprojektiin osallistuminen poiki PK-Levylle kontaktin Japaniin. Ensimmäinen esittelyerä tulisijoja on toimitettu maailmalle erikoisuutenaan 10 senttiä kotimaan mallia korkeammat jalat. ”Korkeat jalat liittyvät korvausilman järjestämiseen.”

Pasi Kirkanen ja Titta Kokkonen kokoavat tulisijoja.

Uunien lisäksi tärkeä osa Porin Matteihin liittyvää bisnestä on varaosavalmistus ja -myynti. Etenkin lämmityskauden alku saa varaosakyselijöihin vauhtia.

”Kaikkea löytyy ja varaosia pystyy tilaamaan sähköpostitse tai puhelimitse, verkkokauppa on tekeillä. Monen monituista muisteloa olen vuosien varrella Porin Mateista kuullut varaosakyselijöiltä.”

Ei ihme, että muistoja ja muistelijoita riittää. Porin Mattia voi pitää Suomen myydyimpänä tulisijamallina, niitä on ollut yli 100 000 talossa. Parhaimmillaan esimerkiksi 1950-luvulla uuneja myytiin vuodessa yli 13 000 kappaletta.

Sisältä löytyy tulitiilillä vuorattu palopesä. Uunin sivuille on muurattu poskikanavat, missä palokaasut kiertävät ja varastoivat lämpöä.