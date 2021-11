Maalaiskesäteatteri kasvatti Antti Tuomas Heikkisestä näyttelijän

Sanne Katainen

Antti Tuomas Heikkinen vetäytyy mielellään vapaa-ajallaan luonnon helmaan. Helsingin Keskuspuisto kodin vieressä on hänelle tärkeä paikka.

Antti Tuomas Heikkisellä, 35, oli lapsena kaksi haaveammattia: näyttelijä ja rallikartturi.

Kesämökin vierestä Hankasalmella kulki Jyväskylän Suurajojen pikataival, jonka varrella hän kärtti rallitähtien nimikirjoituksia. Sorateiden kuninkaat tekivät pieneen poikaan lähtemättömän vaikutuksen.

”No kartturia ei minusta ole tullut, mutta näyttelijä tuli”, Heikkinen tokaisee pienen hiljaisuuden päätteeksi.

Heikkinen varttui tavallisessa jyväskyläläisessä lähiökodissa. Perheessä harrastettiin kulttuuria käymällä konserteissa ja teattereissa.

1990-luvun alussa Heikkinen oli katsomassa äitinsä kanssa Pekka Töpöhäntä -näytelmää Jyväskylän kaupunginteatterissa.

"Se oli hyvin vaikuttava kokemus. Kerroin äidille heti näytöksen jälkeen, että minusta tulee näyttelijä", Heikkinen muistelee.

Palo päästä lavalle oli kova. Onneksi Hankasalmen kesämökin lähellä sijaitsi Venekosken kesäteatteri, jossa Heikkinen sai näytellä teini-ikäisenä viitenä kesänä. Koska rooleista ei ollut kilpailemassa muita samanikäisiä nuorukaisia, hän sai tehdä joka kesä ison roolin.

”Venekoskella sain näytellä isolla näyttämöllä ammattiohjaajan kanssa. Opin teatterin ja näyttelemisen lainalaisuudet. Jos miettii omaa kehittymistäni näyttelijänä, nuo vuodet osuivat tärkeään kohtaan. Vaikka kesäteatteri oli kivaa harrastamista, tähtäsin täysillä siihen, että minusta tulee ammattinäyttelijä.”

Abikeväänä Heikkinen nousi junaan ja matkusti Teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin Helsinkiin. Ensimmäiset pääsykokeet eivät sujuneet häävisti, mutta Heikkinen jatkoi yrittämistä.

Vuonna 2011 hän pääsi viidennellä yrittämällä Teatterikorkeaan. Valmistuttuaan teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2016 hän on saanut toteuttaa unelmaansa täysillä.

Hän on näytellyt muun muassa televisiosarjoissa M/S Romantic ja Sipoon herttua sekä elokuvissa Hevi reissu ja Juice. Monet muistavat hänet kahdelta Putous-kaudelta.

Uusi aluevaltaus on siirtyminen käsikirjoittajaksi. Heikkisen käsikirjoittama, laulajalegenda Topi Sorsakoskesta kertova musiikkinäytelmä Kohtalon tango pyörii parhaillaan Teatteri Eurooppa Neljässä.

Heikkinen on asunut viimeiset kymmenen vuotta Helsingissä. Hän on kotiutunut pääkaupunkiin pikkuhiljaa, eikä se tunnu enää yhtä isolta ja kolkolta kuin alussa.

”Luonnonläheisyys on kuulunut aina elämääni. Pikkuhiljaa olen oppinut tuntemaan Helsinkiä myös luontokaupunkina. Täältäkin löytyy metsää ja hienoja rantamaisemia ja puolen tunnin ajomatkan päässä on kaksi kansallispuistoa.”

Heikkinen kannustaa vanhempia viemään lapsensa kulttuuritapahtumiin, koska silloin he omaksuvat helpommin kulttuurin arvon ja saattavat saada siitä elinikäisen harrastuksen tai jopa ammatin.

Yksi näyttelemisen hienouksista piilee Heikkisen mukaan siinä, että koko ajan tulee eteen uusia ahaa-elämyksiä ja oppihetkiä.

”Jokaisella ihmisellä on halu ilmaista itseään ja se purkautuu meissä eri tavoin. Oma väyläni on näytteleminen. Saan siitä tyydytystä, jota on vaikea sanallistaa.”

”Tuntuu selittämättömän hienolta, kun saa aiheuttaa kanssaihmisissä reaktioita, on se sitten itkua tai naurua.”

Heikkinen näyttelee parhaillaan Juhlakunnossa! -revyyssä, jota esitetään Linnanmäen Peacockissa 11.12. saakka. Vinski ja näkymättömyyspulveri -elokuva saa ensi-illan 19.12.