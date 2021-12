"Onneksi ne on poistettu netistä" – Mikko Harju sisaruksineen vietti jouluaattoa äänittämällä joululauluja

Sanne Katainen

Kirkko kuuluu Mikko Harjun jouluun, niinpä hänelle on luontevaa tehdä joulukonserttikiertue kirkoissa. Hänet kuvattiin kiertueen alla Kallion kirkossa Helsingissä.

Kun Siikaisten kirkossa soivat joulukonsertin ensimmäiset sävelet, on Mikko Harjun mieli varmasti herkkä. Kotikirkossa on ihan oma, lämmin tunnelatauksensa.

"En tiedä onko siellä esiintyminen helpompaa vai vaikeampaa kuin muualla", Mikko Harju pohtii.

"Tosi upeaa joka tapauksessa, että tämä joulukonserttikiertue vihdoin toteutuu. Toivottavasti tästä tulee perinne."

Tämän Kantrin ilmestyessä Ilouutinen jouluun -kiertueen kirkkokonserteista yksi on takana, edessä vielä viisi.

Laulajan ura valitsi minut, Mikko Harju sanoo. Hän sanoo, ettei ole niitä, joista on kolmevuotiaasta asti tiennyt, että tästä pojasta tulee laulaja. Ei, vaikka perheessä on laulettu aina ja kaikkialla.

Perhe asui Siikaisissa Hirvijoen kylällä. Mikolla on kaksosveli ja isosisko, sekä isoveljet, jotka olivat jo lähteneet maailmalle Mikon lapsuudessa.

"Laulu oli meidän perheen kieli", Mikko sanoo. Perheen lapset kävivät musiikkiopistoa ja esiintyivät paikallisissa kuusijuhlissa.

Mikon instrumentti oli klarinetti ja hän nautti esiintymisestä. Silti hän ei haaveillut muusikon urasta eikä hän ajatellut ryhtyvänsä laulajaksi.

Kunnes yläastevaiheessa tuli bändikoulun aika. Muut olivat ehtineet valita instrumenttinsa, jäljellä oli vain laulajan paikka. Niinpä Mikosta tuli laulaja.

Bändi treenasi kotimaisia cover-biisejä. "Huomasin, että joku laulamisessa kiehtoi mua."

Samoihin aikoihin alkoi kiinnostaa myös kitaran soitto. Mikko alkoi soitella isosiskon joululahjaksi saamalla, mutta vähälle käytölle jääneellä akustisella kitaralla. Lopulta poika soitti lähes kaiken vapaa-aikansa.

Sitten tulivat ensimmäiset sydänsurut ja Mikko alkoi kirjoittaa tunteitaan paperille. Ensimmäiset kappaleet syntyivät. "Löytyi tunne siihen tekemiseen."

Mikko opiskeli amislukiossa sähköasentajaksi lukion ohella. Valmistuttuaan hän lähti Helsinkiin veljen luo tekemään hommia sähköasentajana.

Melkein saman tien uudessa ympäristössä hän tajusi, että musiikki on se, mitä hän haluaa tehdä. Ja hän alkoi tehdä sitä tosissaan.

Ensimmäiset biisinsä Mikko julkaisi omakustanteina, joihin hän teki kaiken itse. Pitkän puurtamisen jälkeen alkoi tapahtua rytinällä: Toisena julkaistu Mä olen tässä -kappale lähti lentoon ja hitti nousi Spotifyn kuunnelluimpien joukkoon. Sittemmin se on ylittänyt platinalevyn rajan yli neljällä miljoonalla kuuntelukerrallaan.

Neljä levy-yhtiötä tarjosi Harjulle levytyssopimusta, joista Warner Music Finlandin kanssa hän teki sopimuksen huhtikuussa 2016.

Esikoisalbumi Sinä olet elämä julkaistiin vuonna 2018. Sen kappaleista ovat soineet platinaa ja kultaa Taivas ei oo rajana ja Sinä riität.

Mikolle on tärkeää, että on itse tekemällä tehnyt läpimurron. Silti tai ehkä juuri siksi hän nauttii nyt yhteistyöstä muiden ammattilaisten kanssa. "On ilo tehdä huipputyyppien kanssa", Mikko kiittelee.

"Musiikin tekeminen on osa mua. Olen tehnyt valtavasti töitä kaiken eteen ja siksi helpompi olla on kiitollinen kaikesta."

Seuraavaa levyä Mikko tekee Lasse Kurjen kanssa. Levy on koronavuonna siirtynyt. "Nyt näyttäisi, että se tulee keväällä."

"Tuntuu, että maailmassa on kiire. On helppo olla itsekriittinen, mutta haluan tehdä musiikkia, joka tulee luonnollisesti, ei väkisin puristaen."

Sinä riität. "Niin sitä saa välillä muistutella itselleenkin", Mikko naurahtaa.

Mikko kiittelee kodin tukea. "Isä laittoi hommiin, mettätöihin. Piti tehdä puuhommia, sillä kotitalo lämpenee polttopuilla. Tehtiin myös heinätöitä naapureille."

"On ollut iso apu elämänpolulla, että on tottunut tekemään töitä", nuori mies toteaa.

Joulukiertueen alla julkaistiin Ilouutinen-sinkku. Se on Mikolle merkityksellinen kappale. "Vuosia sitten saimme sisarusteni kanssa päähämme äänittää Youtubeen joulucovereita jouluaattona."

"Ajattelimme, että siinä menisi vaan hetki, mutta siinä meni 4–5-tuntia. Ehkä ei ollut kovin hyvä idea tehdä se homma juuri aattona. Onneksi ne on poistettu netistä", Mikko nauraa.

Ilouutinen oli toinen Harjujen joululauluista. Toinen oli Tulkoon joulu, jonka Mikko julkaisi sinkkuna nelisen vuotta sitten.

Niinpä, kun Ilouutinen kajahtaa Siikaisten kirkossa, sen sävelissä soi Mikon lapsuuden joulut.

"Toivon sydämestäni, että tänä jouluna maailmassa olisi paljon hyviä uutisia ja iloa ihmisten kasvoilla", Mikko Harju hymyilee.