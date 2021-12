Joulu soi Nurmeksessa sekä paikallisten että vierailijoiden voimin – joulumusiikkitapahtuma johdattelee tunnelmoimaan ja yhdessäoloon

Lari Lievonen

Kuorotoimintaa Valtimolla, Kuoroa johtamassa flyygelin äärellä Tiina Könttä, flyygelin vasemmalta puolelta alkaen: Peppi Tuohimaa, Mirva Meriläinen, Marika Liuski, Anne Lipponen, Terttu Määttä, Reija Tuominen, Leila Ruutinen, Anja Suhonen, Anni Korhonen, Minna Ahponen, Salla Ovaskainen

Vuodesta 1993 alkaen Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa on järjestetty joulumusiikkitapahtuma. Nurmeksen Joulumusiikin juhlakausi on alkanut jo marraskuussa ja jatkuu joulukuussa.

Monissa konserteissa äänessä ovat kuorot. Yksi näistä tapahtumista on Rastavanpajot. Nimi on karjalaa ja tarkoittaa joululauluja.

Kyseessä on vielä uusi tapahtuma, mutta siitä toivotaan perinnettä, joka kokoaa kuorot laulamaan ja kunnioittamaan Karjalan laulumaita, kuvailee Joulumusiikin taiteellinen johtaja Jussi Merikanto.

Esiintymään on tulossa 10 kuoroa, joista jokainen esittää 2–3 jouluista kappaletta sekä laulaa 4 yhteiskappaletta.

Valtimo on vahva musiikkipitäjä, Karjalan laulumaita, vakuuttavat paikallisen Syke-kuoron laulajat marraskuisena torstai-iltana Kuntalaisten talolla. Kuoro on yksi Nurmeksen Joulumusiikin kuorolaulutapahtumassa esiintyvistä kuoroista.

Kuoro esittää kappaleet Tonttupolkka ja Mökit nukkuu lumiset. Syke-kuorolle kappaleet on sovittanut kuoronjohtaja, musiikinopettaja ja director cantus -arvonimen kesällä saanut Tiina Könttä.

Koko syksyn naiset ovat saanet laulaa ilman maskeja, mutta koronatilanteen kiristyminen muutti ohjeistuksia. Maski tuo kuorolauluun omat haasteensa. Toisten huulilta ei pysty lukemaan apuja, jos sanat meinaavat unohtua, eivätkä ilmeet ja tunteet välity yhtä hyvin.

Joulumusiikin tapahtumat tullaan järjestämään mahdollisimman terveysturvallisesti suositukset huomioiden. Tärkeimpänä tavoitteena joulun teemaan sopivasti on yhdessäolo.

"Syke on ennakkoluuloton ja nuorekas", kuvailevat kuorolaiset kuoroaan. Heistä moni on aloittanut harrastuksen Valtimon tyttökuorossa. Tyttökuoron kasvatit varttuivat, mutta rakkaus kuorolauluun säilyy.

"Halusimme jatkaa harrastusta ammattimaisessa ohjauksessa, onneksemme Valtimolla asuu Tiina, jonka saimme johtamaan kuoroa", kertoo Marika Liuski.

Kyseessä on Ylä-Karjalan kansalaisopiston 7-vuotias kuoro, jonne ovet ovat avoinna kaikille kuorolaulusta innostuneille. Tällä hetkellä kuorolaisia on 15.

Könttä kertoo, että kaikilla paikkakunnilla ei olla yhtä onnekkaita kuin Valtimolla, sillä ammattitaitoisten kuoronjohtajien löytäminen on haaste.

Kuoroharrastus on sielunhoitoa, kuvailee Anni Korhonen. "Yhdessä on kiva laulaa ja tästä viikoittaisesta harjoitushetkestä saa valtavasti energiaa", jatkavat muut.

Mutta naiset eivät tyydy vain laulelemaan omaksi ilokseen. Liuski toteaa, että esiintymiset ja tavoitteellisuus ovat olennaisia ja tärkeitä osia harrastusta. Jotta pääsee jakamaan iloa, jota yhdessä laulaminen synnyttää.

Nurmeksen Joulumusiikissa esiintyvät sekä paikalliset että vierailijat, se on aina kuulunut tapahtuman henkeen, kertoo Merikanto. Hän on helsinkiläinen, mutta hänen työparinsa on paikallistakin paikallisempi Nurmeksen kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen, jolla on maakunnassa kädet savessa.

"Minä ehdotan ideoita ja kyselen toteuttamismahdollisuuksia Marjolta, kun ohjelmaa aletaan työstää. Kyse ei ole mistään yksisuuntaisesta sanelusta ja ohjelman koostamisesta vain minun toiveideni pohjalta."

Merikanto korostaa, että tapahtumassa tavoitteet ovat korkeammalla kuin vain joululaulukonserttien järjestämisessä. Yksi tärkeistä tavoitteista on luoda mahdollisuuksia uusien joululaulujen esilletuloon.

"Olen kiertänyt laajasti maakunnissa, siellä on korkeatasoista huipputekemistä musiikin saralla. Olkaa ylpeitä itsestänne", Merikanto kehuu ja kannustaa.