Poptulokas Nohanna tähtää pitkälle – henkinen koti on pienellä Yli-Sokojan kylällä Kokkolassa

Nuori artisti on vaeltajasielu. Pienellä Yli-Sokojan kylällä Kokkolassa on hänen henkinen kotinsa ja tätinsä 200 vuotta vanha talo.

Annika Haapanen

Nohanna toteaa, että musiikin tekeminen on hänelle sieluntehtävä. Hän haaveilee pääsevänsä musiikillaan Japaniin saakka.

Pappa pliis tuu hakee mut kotiin, mä en haluu kävellä yksin. Näin laulaa uusi laulajatuttavus Nohanna helmikuussa ilmestyneellä Pappa pliis -kappaleellaan. Laulu kuvaa sellaisia elämän hetkiä, jolloin joutuu turvautumaan läheisen apuun.

Nohanna tekee vahvaa ja sielukasta popmusiikkia, jonka tekstit kumpuavat omista kokemuksista.

”On varmasti kaikenlaisia menetelmiä suoltaa itsestään tekstejä. Itse uskon siihen, että sanat kuulostavat todelta vasta silloin, kun ne on elänyt itse läpi”, Nohanna toteaa.

Artistinimen takana on Johanna Harjunpää, 27-vuotias pitkän linjan musiikintekijä.

Kirkkonummella musikaalisessa perheessä varttunut laulaja-lauluntekijä teki jo tarhaiässä selväksi, että mikä hänestä tulee isona.

”Tein kuusivuotiaana ensimmäisen lauluni. Kirjoitin Snoopy-vihkoon, että maailmaan tarvitaan, usko omaan unelmaan. Ekalla luokalla perustin oman bändin ja niitä on ollut elämässäni siitä lähtien.”

19-vuotiaana Nohanna päätti toteuttaa itseään myös sooloartistina. Yhteistyökumppaneiksi löytyivät neljä vuotta sitten tuottaja Lauri Halavaara ja säveltäjäsanoittaja Heidi Maria Paalanen.

Nohanna alkoi kolkutella levy-yhtiöiden ovia, mutta ei tuntunut saavan vastakaikua. Hän opiskeli taidehistoriaa Jyväskylän yliopistossa, keikkaili ja teki musiikkia.

Tällä välin Suomen suurimman levy-yhtiön Warner Musicin tuotantopäällikkö Olli Saksa oli seurannut nuoren artistin kehityskaarta. Nohanna oli hiihtoreissulla Kemijärvellä saadessaan käänteentekevän puhelun.

”Muistan sen järvenjään ja täydenkuun mollotuksen. Minulla oli etiäinen, että nyt jotain on tapahtumassa maailmankirjoissa. Majoituspaikassa odotti vastaamaton puhelu Olli Saksalta. Hän sanoi, että nyt olet valmis ja voimme tehdä levytyssopimuksen.”

Musiikkiuran pääseminen vauhtiin tiesi muuttoa Helsinkiin.

Nohanna on vaeltajasielu. Hän on asunut eri puolella Suomea, mutta hänen henkinen kotinsa on pienellä Yli-Sokojan kylällä Kokkolassa. Siellä on hänen tätinsä kaksisataa vuotta vanha talo. Monet tekstit ovat syntyneet siellä ja myös Pappa pliis -kappaleen musiikkivideota kuvattiin lapsuuden kesistä tutuissa pohjalaismaisemissa.

Nuoren artistin veri vetää luonnon rauhaan ja maaseudulle. Hän kertoo lähtevänsä haastattelun jälkeen pienelle kesämökille tekemään musiikkia. Luonto toimii inspiraation lähteenä.

”Vaikka minulla on ihana opiskelijaboksi Helsingin laitamilla, niin sain onneksi vuokrattua pilkkahinnalla ihanan mökin Hankasalmelta. Mökki on alkeellinen ja hädin tuskin talviasuttava, mutta vettä saa avannosta ja sähköt tulee. Se on tärkeintä, että saan sähköpianoon virtaa.”

Nohanna on julkaissut kaksi soolokappaletta, mutta hän näkee jo edessään aarrekarttamaisen kolmen albumin kokonaisuuden. Uutta musiikkia on luvassa kevään aikana ja keikoilla pääsyä odotetaan innolla.

Vaikka hän kokee artistina olemisen sieluntehtäväkseen, niin elämässä on oltava muutakin kuin musiikki. Hän aikoo suorittaa yliopisto-opinnot loppuun.

”Jos en olisi ehtinyt elää ja kokea monenlaista, niin mistä kirjoittaisin lauluja.”

Musiikkiura vaatii kuitenkin tällä hetkellä kokonaisvaltaista omistautumista.

”Kivi on heitettävä nyt mahdollisimman korkealle ja katsottava sen jälkeen, että mihin elämän on tarkoitus asettua. ”