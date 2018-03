Putous-tähti Mikko Penttilä varttui pienessä Köyhäjoen kylässä: "Moni ihmettelee kotiseuturakkauteni suurta määrää"

Mikko Penttilä, 30, päätti jo alle kouluikäisenä, että hänestä tulee ammattiesiintyjä. Kun muut pikkupojat haaveilivat poliisin tai palomiehen ammateista, Penttilä halusi tulla imitaattoriksi.

Ammatti-imitaattoria hänestä ei tullut, vaikka imitaatio sujuu tarvittaessa häneltä hyvin.

Penttilä tunnetaan parhaiten Putous-sarjasta, jossa hänet on tällä kaudella nähty sketsihahmo Amaryllis Yamamoton roolissa. Lisäksi hän on näytellyt Juoppohullun päiväkirja -elokuvassa.

Elisa Viihteen uudessa Jättekiva-komediasarjassa hän esittää Torniosta Helsinkiin muuttanutta Jussia, joka rimpuilee toimettomana pääkaupungin sykkeessä.

Jussin roolissa Penttilä puhui meäenkieltä. Murre oli hänelle ennestään tuttu, sillä Penttilän äiti on kotoisin Torniosta, jossa perhe on viettänyt useita lapsuuden kesiä.

Penttilä varttui pienessä Köyhäjoen kylässä, joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kaustisen kirkonkylästä.

Kolmensadan asukkaan maaseutukylä oli turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö. Penttilä kävi ala-asteen Köyhäjoen kyläkoulussa. Lapsena hän toteutti esiintymisviettiään Kaustisen nuorisoseuran riveissä.

Kansantanssiharrastuksen johdosta pääsi esiintymään tuhatpäisen yleisön edessä Kaustisen kansanmusiikkijuhlissa. Se oli valtaisa kokemus lapselle.

"Olen kiitollinen siitä, että sain varttua poikkeuksellisen vahvassa kulttuuripitäjässä", Mikko Penttilä toteaa.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat merkitsivät sitä, että kerran vuodessa maailma tuli kylään pieneen keskipohjalaiskuntaan.

"Kansanmusiikkijuhlilla sai tilaisuuden tutustua erilaisiin kulttuureihin. Puhuin siellä ensimmäisen kerran englantia kymmenvuotiaana."

"Eräänä kesänä Kaustisilla vieraili thaimaalainen kansantanssiryhmä. Oli valtavan kiehtovaa huomata, miten paljon heidän tanssinsa erosi meidän kansantanssista. Vietin heidän kanssa koko viikon."

Peruskoulun jälkeen Penttilä meni Kaustisen musiikkilukioon. Siellä nuori taitelijanalku pääsi toteuttamaan itseään inspiroivassa ympäristössä.

Helsingin Teatterikorkeakoulun ovet aukesivat neljännellä yrittämällä. Opinahjosta hän valmistui vuonna 2014.

Sen jälkeen Penttilä harjoitti ammattiaan vuoden Kokkolan kaupunginteatterissa, mutta paluumuutto Pohjanmaalle ei toteutunut.

"Viihdyin Kokkolassa hyvin, mutta sosiaalinen piirini oli ehtinyt muodostua Helsinkiin, jossa ehdin asua kuusi vuotta. Suurin osa lapsuuden ystävistäni asuu pääkaupunkiseudulla."

Köyhäjoki merkitsee Penttilälle rauhoittumisen tyyssijaa. Hän käy synnyinseudullaan vanhempiensa luona aina kun kerkeää.

"Nautin Köyhäjoella olosta vuosi vuodelta enemmän. Peltomaisemaa on ympärillä niin paljon, että taivaanranta näkyy. Talviaikaan on hienoa tulla saunasta ulos ja katsella tähtiä valosaasteettomalta taivaalta."

"Jossain kaukaisella tiellä saattaa ajaa turverekka. Siinäpä ne melun lähteet ovatkin Köyhäjoella", Penttilä naurahtaa.

Moni Penttilän ystävä on kotoisin pieneltä paikkakunnalta, mutta hän on huomannut, että vain harva heistä kokee yhtä suurta kotiseuturakkautta kuin hän.

"Moni ystäväni ihmettelee kotiseuturakkauteni suurta määrää. Ehkä se johtuu siitä, että Kaustinen on vahva kulttuuripitäjä ja siellä on kansanmusiikkijuhlat. Ehkä niiden ansiosta kylä on säilynyt raikkaana mielessä."

Kaikki Kaustisilta poismuuttaneet ystäväni kokoontuvat joka kesä festivaaleille. Se on kesän kohokohtia.

Penttilä oli mukana Putouksessa toista kertaa. Putouksen jälkeen edessä on parin viikon loma, jonka jälkeen alkavat Suomenlinnan kesäteatterin harjoitukset. Työtilanne on tällä hetkellä hyvä.

"Kaikki työ tuntuu joskus työltä, mutta on hienoa olla ammatissa, joka ei maistu koko ajan siltä."

