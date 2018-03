Lappi on eksoottinen kokemus ulkomaisille näyttelijöille: "Varoitimme, että on kylmä eivätkä kuvausolosuhteet ole Hollywood-tasoa"

Klaffi napsahtaa, kamera käy. Saksalaiset näyttelijät Clemens Schick ja Maximilian Brückner vaihtavat vuorosanoja.

Molemmat ovat esiintyneet useissa kansainvälisissä huippuelokuvissa.

Schickin tunnetuin elokuva on vuonna 2006 ilmestynyt James Bond -seikkailu Casino Royale. Brückner on näytellyt muun muassa Steven Spielbergin elokuvassa Sotahevonen.

Mutta nyt ei olla Bondin kuvauksissa Bahamasaaren tropiikissa, vaan Kaunispään tunturin laella. Pakkanen paukkuu ja viima puhisee.

Schick napsii kännykällään maisemakuvia tunturin laella.

"Olen ensimmäistä kertaa Lapissa. En ole koskaan aiemmin kuvannut yhtä kylmässä, mutta onneksi käytössämme on lämpimiä vaatteita", lämpöasuun pukeutunut Clemens Schick sanoo kohteliaasti, mutta kylmissään olevan näköisenä.

Sarjan tuottaja Jarkko Hentula kertoo, että arktiset olosuhteet otettiin esille ulkomaisten näyttelijöiden kanssa jo sopimuksia tehdessä.

"Muistutimme heitä moneen otteeseen heitä siitä, että täällä on kylmä ja emme voi taata heille Hollywood-tason kuvausolosuhteita. Toki näyttelijöillä on käytössään asuntoautoja, jossa he saavat lämmitellä", Hentula sanoo.

Myös suomalainen kuvausryhmä on saanut jännittää kestävätkö kaapelit ja huippukamerat kovaa pakkasta. Kameroihin on asennettu lämmittimiä ja koko porukalle on hankittu erikoisvalmisteisia lämpöasuja.

Ivalon, englanninkieliseltä nimeltä Arctic Circle, kuvaukset jatkuvat pääsiäiseen saakka. Sarja saa maailmanensi-iltansa Elisa Viihteessä loppuvuodesta 2018.

Kymmenosaisen Ivalo-sarjan ohjaa kansainvälisen uran tehnyt Hannu Salonen. Sarja on suomalaisen tuotantoyhtiön Yellow Film & TV:n sekä saksalaisen Bavaria Filmin yhteistuotanto. Sarjan yksi Suomen kalleimmista, sen budjetti on 6,5 miljoonaa euroa

Ivalo sijoittuu napapiirin jäisiin maisemiin. Jännittävät tapahtumat käynnistyvät, kun suomalainen poliisi Nina Kautsalo (Iina Kuustonen) löytää erämaamökistä henkitoreissaan olevan prostituoidun, jonka verinäytteestä löytyy hengenvaarallinen virus.

Palkkatappajan roolissa nähdään islantilainen Joi Johannsson, joka tunnetaan elokuvasta Isiemme liput (2006), The Deep sekä brittisarjasta Frostitude – ikiroudan kirous.

Johannsson kertoo ihastuneensa oitis Kaunispään tunturin kauniisiin maisemiin, joissa parhaillaan olemme.

"Olen ensimmäistä kertaa Lapissa. Tämä on uskomattoman upea paikka. Olen täällä kuusi päivää. Toivottavasti kerkeäisin nähdä poroja, käydä hiihtämässä ja ajamassa moottorikelkalla."

"Lähetin juuri maisemakuvia vaimolle ja kerroin, että tänne on tultava koko perheen kanssa", hän innostuu.