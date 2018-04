Nuori 4H-yrittäjä laittoi ihanat mekot kiertoon

Mariella Hilartolla, 18, ei ole vapaa-ajan ongelmia. Kevään abiturientti on myös 4H-yrittäjä ja lähdössä naisyrittäjien tapaamiseen Poriin. Samalla ajatukset askartavat opiskelusuunnitelmissa, jotka ovat vielä avoinna.

Hilarton yritys Marielle välittää ja myy vanhojenpäivän pukuja.

”Kun kierrätys on tätä päivää, ajattelin, että kierrättämällä moni saisi siihen mekon edullisemmin”, hän sanoo.

”Eihän se puku yhdestä kerrasta vielä mene miksikään.”

Ajatus lähti liikkeelle abiturientin omien vanhojentanssien jälkeen. Äidin ystävä kysyi, mitä Hilarto aikoo tehdä kauniilla leningillään.

”Katselin sitten käytettyjä pukuja netistä. Lopulta rohkaistuin ja perustin keväällä yrityksen. Aluksi ajatus jännitti, mutta sen jälkeen on ollut tosi mukavaa.”

Hilarto aloitti vuokraamalla pukuja mutta oppi pian, että vuokrapukujen kanssa joutuu tekemään paljon muutostöitä, jotta ne saa takaisin tarjolle.

Nyt hän ottaa pukuja enimmäkseen välitykseen, mutta osaksi myös ostaa niitä ja myy edelleen.

Mariellessa on tarjolla ennen kaikkea amerikkalaisten lukiotanssiaisten tyylisiä yläosastaan avonaisia prom-pukuja. Mutta on häneltä ostettu myös iltapukuja.

”Muutamat mallit sopisivat morsiamillekin. Tämä taitaa olla tuotemerkistä päätellen hääpuku. Aasiassa suositaan punaista morsiamen värinä”, yrittäjä arvioi ystävänsä Lea Björnin sovittamaa pukua.

Väriskaala on hempeä: paljon erilaisia vaaleita punaisia, muita pastellivärejä sekä turkoosia. Löytyy joukosta myös klassisia mustia ja valkoisia.

”Haluan tarjota persoonallisia, käytettyjä mekkoja. Harva sanoo ääneen, että ostaa käytetyn hinnan vuoksi. Mutta onhan se selvä, että halvempi hinta houkuttaa.”

Ostamaan tulevat asiakkaat haluavat harvemmin tinkiä. Sen sijaan myyntiin tai välitykseen tuovista asiakkaista osa ajattelee saavansa mekosta vielä lähes täyden hinnan.

Uutena pitkä juhlaleninki maksaa helposti 400–500 euroa.

”Realismia on kuitenkin, että kolmensadan mekon voi käytettynä myydä noin puoleen hintaan, ehkä hieman alle.”

Mariella Hilarto arvioi, että yksi valtti on se, ettei hän ota prosenttiperusteista välityspalkkiota, vaan myyntihinta sovitaan yksissä tuumin asiakkaan kanssa. Kyse on periaatteesta: suuri osa asiakkaista on kuitenkin nuoria kuten hän itse.

Se, mistä hän joutuu toisinaan pukuja tarjoavia veloittamaan, on puvun puhdistus.

”Pahimpia ovat rusketusaineet, toinen ovat hikitahrat. Varsinkin itseruskettavista tulevia läikkiä on todella työläs puhdistaa.”

Muutoin Hilarto sanoo saaneensa välitykseen hyväkuntoisia pukuja.

Asiakkaiden kanssa työskentely on kaikkineen sujunut helposti. Ärsyttävää on lähinnä, kun asiakas onkin perunut sovituksen jopa samana päivänä.

”Kerran kävi niin, että kaikki saman päivän kolme asiakasta olisivat peruneet. Yhden sain sitten puhuttua tulemaan, kun olin jo tullut tänne sitä varten.”

Yritys toimii kahdessa osoitteessa. Markkinoinnin ja yhteydenpidon Hilarto hoitaa kotona. ”Tänne” tarkoittaa myymälää ja varastoa, jotka ovat isän omakotitalossa. Tilaa on paremmin ja syntyy säästöä vuokramenoista.

Tuore ajokortti helpottaa oleellisesti kahden paikan välillä kulkemista. Lisäksi Mariella kiertää tapahtumissa myymässä ja markkinoimassa.

Perustiedot yrittämiseen Hilarto sai 4H-yhdistyksen kurssilta. Myös kerho-ohjaajana toimiva nuori nainen harmittelee, kun omassa alakoulussa ei vielä ollut 4H-kerhoja. Niiden monipuoliset kurssit tulivat tutuiksi vasta yläkoulun aikana.

4H-yrittäjänä voi ansaita 7 000 euroa vuodessa. Verottajan näkökulmasta koulun tai opiskelun ohessa harjoitettu, alle 28-vuotiaiden yrittäjyys vertautuu kesätyöhön.

4H:n kautta nuori saa esimerkiksi välttämättömän vastuuvakuutuksen. ”Kysyin minä Op:ltakin suoraan, mutta ei niillä ollut muuta sopivaa kuin nimenomaan tämä 4H:n vakuutus.”

Yrittäjällä ei silti ole helppoa. Se tuli vastaan pian aloittamisen jälkeen.

Wedding Garage -yritys myy käytettyjä hääpukuja. Verkkokommenteissa Hilarton yritystä verrattiin siihen ja syytettiin jopa plagioinnista.

”Minulla oli oma yritys jo käynnissä, ennen kuin edes kuulin siitä toisesta. Koko ajatus syytöksistä alkoi heti ahdistaa.”

Puhelimitse asia selvitettiin sovussa, eikä tilanteessa ollut syytä epäillä laittomuuksia.

Yrittäjänä oppii koko ajan uutta. Esimerkiksi asiakastietojen tilastointi on vaatinut opettelua.

Verkkosivut Hilarto on tehnyt itse, ja mainonta hoituu pääasiassa sosiaalisen median kautta. ”Vaikeinta on silti tavoittaa ihmiset oikeassa paikassa oikeaan ­aikaan.”

”Periaatteessa tämä on sesonkiluonteista. Toisaalta ensimmäiset aloittavat vanhojen puvun etsimisen jo heti helmikuussa tanssien jälkeen.”

Sosiaalisen median lisäksi Hilarto on jakanut ilmoituksia kouluille. Asiakkaista suurin osa onkin ollut lähiseudulta Lahden alueelta ja Kouvolasta.

”Kaukaisin asiakas oli Haapajärveltä ja hän sai puvun postitse. Olin selvittänyt istuvuuden oman kokoni avulla ja lähetin hänelle kuvia puvusta päälläni, jotta asiakkaalle ei tulisi ikävää yllätystä.”

Mariella Hilarto on heti ymmärtänyt verkostoitumisen merkityksen. Hän kertoo saaneensa Facebookista nais­yrittäjien ryhmästä tärkeitä vinkkejä.

Haastattelua seuraavana päivänä hän on lähdössä pukujen kanssa Poriin naisyrittäjien järjestämään kuvauspäivään, jonne on hankittu mallit, kampaaja, meikkaaja ja kuvaaja.

”En aio tehdä tästä leipätyötä – tai ehkä voisin olla sivutoiminen yrittäjä jatkossakin. Aika näyttää sitten, mutta tämä sopii hyvin opiskelujen oheen.”

”Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan yrittäjyyttä esimerkiksi 4H:n kautta, jotta selviää, onko se oma juttu.”

Entä se oma vanhojen mekko? ”Se on vielä kaapissa. Enköhän minä laita senkin myyntiin. Turha seisottaa hyvää pukua niin kauan, että se menee ulos muodista.”