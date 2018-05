Vanha aateliskartano on yhdistänyt taiteilijoita ja tutkijoita kymmenen vuoden ajan – Mietoistenlahden rauhassa vierailta ei vaadita tuloksia

Mukana on muun muassa teatteri-, kuva-, tanssi- ja sirkustaiteilijoita sekä säveltäjiä ja tutkijoita.

Laaksolla kävi tuuri, sillä paikka on haluttu. Vuodelle 2018 residenssipaikkaa haki 408 taiteilijaa ja tutkijaa, joista sen sai vain 22, runsaat viisi prosenttia hakijoista.

”En ole oikeastaan ikinä ollut maaseudulla. Olen niin urbaani ihminen kuin mahdollista. Kaipasin irtiottoa ja yksinäisyyttä, ja ajattelin, että on varmaankin seikkailu tulla tänne”, tutkija kertoo.

Vanha aateliskartano sijaitsee maan länsirannikolla Mynämäellä. Alue huokuu rauhallisuutta. Pohjoisessa kartanokumpua ympäröi pieni metsikkö, idässä ja etelässä peltolakeus. Lännessä kartanoa tervehtii lintubongarien suosima Mietoistenlahti. Lähimpään kaupunkiin on kymmeniä kilometrejä.

Kirjallisuudentutkija Maria Laakso nauttii tutkijan työstä Tampereen yliopistolla. Siinä on vain yksi ongelma: siitä ei aina välillä tahdo tulla mitään. Muita töitä ja häiriötekijöitä työntyy tielle niin yliopistolla kuin kaupungilla.

Maalaisidyllillä ja maailmanlopulla on melkoinen sävyero, mutta tamperelaistutkijalle miljöö on ollut sopiva paikka uppoutua kirjoihin ja omiin ajatuksiin.

Laakso latelee uhkakuvia pöytään työhuoneessaan, joka on koristeltu pittoreskeilla tapeteilla. Kirjojen ja papereiden peittämän työpöytänsä yli hän kertoo seuraavansa lintujen ruokailua. Iltaisin tutkija on rentoutunut juoksu- ja kävelylenkeillä luonnossa.

Laakso, ryhmän ainoa tutkija, on tyytyväinen saavuttamaansa työhön. Hän on kirjoittanut tutkimukseensa liittyviä artikkeleita ja esitelmiä, joista yksi laadittiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle.

Huhtikuun lopussa kartanossa alkaa olla haikea tunnelma. Viiden vieraan retriitti Mietoistenlahdelle on tulossa päätökseensä.

Saaren kartanolla on pitkä historia, mistä kertoo jo sen nimi. Tuhat vuotta sitten paikka oli vielä saari, mahdollinen kauppapaikka, jonka maankohoaminen on myöhemmin kiinnittänyt mantereeseen.

Ensimmäinen kirjallinen maininta siitä löytyy vuodelta 1295, jolloin Turun piispa kertoo hankkineensa alueen. Reformaation myötä tilus päätyi kruunulle kuninkaankartanoksi ja edelleen aatelisten virka-asunnoksi.

1940-luvulla sen osti valtio, jonka omistuksessa tilalla toimi muun muassa MTT:n, nykyisen Luken, tutkimusasema.

Vuonna 2006 Koneen Säätiö hankki Saaren taiteilija- ja tutkijaresidenssiksi. Kartanon nykyinen toiminnanjohtaja Leena Kela oli silloin itse taiteilija. Hän arvioi omakohtaisella kokemuksella, että paikalle oli tarvetta.

”Suomessa on monia residenssejä, mutta se on hajanainen toimintakenttä. Monen kuukauden mittaiset residenssipaikat ovat harvinaisia.”

Ensimmäiset residenssivieraat saapuivat kartanoon 2008, jonka jälkeen siellä on työskennellyt noin 360 residenssivierasta tai -ryhmää. Kymmenessä vuodessa Saaren residenssistä on tullut yksi Suomen tunnetuimmista.

Hakijoita houkuttelee rauhallinen työskentelymiljöö ja mahdollisuus kohdata eri alojen taiteilijoita ja tutkijoita, Koneen Säätiön johtaja Anna Talasniemi uskoo.

”Luonto ja historiallinen ympäristö ovat vahvasti läsnä, mutta täällä eletään nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.”

Saaren nykyinen päärakennus on 1700-luvulta. Sen jälkeen ympäri pihakumpua on noussut 18 piha- ja tuotantorakennusta, joista osa on remontoitu vieraiden asuin- ja työtiloiksi.

Kepit kolahtavat navetan kattoon. Tila on liian matala jongleeraukseen.

Toistakymmentä ihmistä on kokoontunut entiseen navettaan seuraamaan sirkusesitystä. Kyseessä on tavallinen tiistai Saaren kartanolla.

Kerran viikossa yksi residenssivieraista esittelee töitään muille ja säätiön henkilökunnalle. Vuorossa on nykysirkustaiteilija Kalle Lehto.

Kokeileva sirkus ei ole Suomessa iso ala, mutta Eurooppaa Lehto on kiertänyt onnistuneesti vuosia. Saaressa on kypsynyt uusi esitys kiertueelle: yhden henkilön temppushow, joka on suunnattu lapsille.

”Lapset ovat itselleni paras yleisö. Heiltä saa suorempaa palautetta kuin aikuisilta”, Lehto perustelee hymyn kera.

Esityksen teemana ovat sirkukselle sopivasti hevoset, mutta modernilla käänteellä: temppuja on suunniteltu trendikkäitten keppihevosten ympärille.

Lehto esimerkiksi yhdistää keppihevoslaukkaa notkeasti breakdanceen tai jongleeraa hevosenpäillä koristeluilla kepeillä.

Tyhjästä ideat eivät synny. Residenssissä taiteilijalla on ollut aikaa perehtyä sirkustaiteen historiaan, josta hän on ammentanut hevosteeman temppuineen.

Hän on myös nikkaroinut tarvikkeita esitystä varten, kuten yksisarviskeppihevosen ja valtavan hevosnaamarin.

”Minulla ei ole mitään pajaa muualla, joten täällä oli mahdollisuus panostaa siihen.”

Kartano tarjoaa työrauhan ohella yhteisön. Vieraat kommentoivat toistensa esityksiä ja esittävät niistä kysymyksiä tai kehitysehdotuksia.

Syntyvä keskustelu voi jatkua esityksen jälkeen viikoittaisella brunssilla – tai milloin vieraille keskenään sopiikaan.

Keskusteluihin väriä tuo se, että säätiö yhdistää kartanoon eritaustaisia ihmisiä. Paikalla ei siis välttämättä ole saman alan muita asiantuntijoita. Tavoitteena on auttaa vieraita lähestymään työtään uusilla tavoilla.

”Usein kiinnostavammat kohtaamiset syntyvät siitä, että tekijöillä on hyvin erilainen taiteellinen näkökulma”, toiminnanjohtaja Kela sanoo.