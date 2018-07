Suomalaislapset lopettavat leikkimisen liian aikaisin: "Aikuisten vastuuna on varmistaa, että lapsella on aika ja paikka leikille"

Kotiseutuyhdistys Lapua-Seura on järjestänyt jo kuutenatoista kesänä kaksiviikkoisen Perinneleikit-tapahtuman. Vilkkaimpina päivinä yhdistyksen omistamalla Ränkimäen museoalueella kirmaa yli sata leikkivää lasta.

Leikkitapahtumassa leikitään tervapataa ja kymmentä tikkua laudalla, leijaillaan leikkivarjolla ja pelataan polttopalloa.

Perinteisissä leikeissä korostuvat toisten huomioon ottaminen ja tasavertaisuus. Suorittamisen vastapainoksi lapsi saa kokea iloista ja rentoa yhdessäoloa.

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Perinneleikit ry järjestävät leikkitapahtumia ympäri Suomea. Kaikille avoimet tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja.

”Leikkitapahtumien suosio liittyy siihen, että halutaan olla ja kokea yhdessä. Mutta nykyisin se usein vaatii sen, että jonkun pitää järjestää tilaisuus leikkiin”, Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen sanoo.

”Ennen lasten leikki syntyi spontaanisemmin. He poistuivat pihapiiristä ja kutsuivat muita lähialueen lapsia leikkimään. Leikkejä opittiin isommilta lapsilta.”

Myös leikkiolosuhteet ovat muuttuneet. Leikit ovat siirtyneet paljolti ulkoilmasta sisätiloihin ja muuttuneet liikkuvista enemmän paikallaan pysyviksi. Leikkiaika on lyhentynyt ja mielikuvituksen rooli leikeissä on vähentynyt.

Satuli-Kukkosen mukaan tänä päivänä lasten ajasta kilpailevat erilaiset harrastukset ja muut ohjatut toiminnat. Spontaanilla yhdessä tekemiselle tai pihapeleille ei ole yksinkertaisesti aikaa.

”Meidän aikuisten vastuuna on varmistaa, että lapsella on aika ja paikka leikille. Meidän on ymmärrettävä leikin arvo. Sitä ei pidä missään nimessä väheksyä.”

Tutkimusten mukaan suomalaiset lapset lopettavat leikkimisen aikaisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Leikkien liian aikaisella loppumisella voi olla vaikutuksia aikuisiän mielenterveyteen.

Lasten harrastusten sekä heille suunnatun viihteen ja elämyspalvelujen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina.

Leikki-ikäisten ajasta kilpailevat myös HopLopin kaltaiset seikkailu- ja elämyspuistot.

Satuli-Kukkonen ei halua luoda vastakkainasettelua perinteisten leikkien ja esimerkiksi digitaalisen pelimaailman välille, koska myös tietokonepeleistä löytyy hyviä puolia.

”Emme saisi ihannoida liiaksi entisaikoja. Tämän päivän lapset leikkivät ja elävät tässä hetkessä ja ympäristössä. Lapsuutta ei saisi museoida mihinkään kaappiin.”

”On ymmärrettävä, että ympäristö ja aika ovat muuttuneet, mutta samalla tulisi muistaa, että leikillä on edelleen valtavan suuri merkitys lapselle. Aikuisten tehtävänä on mahdollistaa, että lapsella on paikka ja aika leikille.”

Satuli-Kukkosen mielestä olisi tärkeää, että aikuiset myös leikkisivät, eivätkä vain leikittäisi.

”Täytyy muistaa, että aikuisten kanssa koetut leikin ja riemun kokemukset ovat tosi tärkeitä lapsille. Itselleni ovat jääneet parhaiten mieliin lapsuudenleikit isompien lasten ja aikuisten kanssa.”

Leikki on hyödyllistä myös aikuiselle. Polttopallon pyörteisiin heittäytyvä aikuinen kokee aikamatkan lapsuuteensa.

”Leikin arvo ihmiselle näkyy siinä, miten paljon lapsuuden leikeistä jää muistoja, joita voi palauttaa mieleen vielä vanhana”, Satuli-Kukkonen toteaa.

Perinneleikit järjestetään Lapuan Ränkimäen talomuseolla 9.-13. ja 16-20.7.2018 klo 12.00-14.00.