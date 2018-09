Muusikko Jukka Takalo muutti takaisin kotikylälleen – ”Minun tehtäväni on kertoa asioista suoraan”

51-vuotias Jukka Takalo tuli tunnetuksi Aknestik-yhtyeestä, jonka Suomirokkia-kappaleesta muodostui kestohitti. Yhtye lopetti vuonna 2002. Tämän jälkeen Takalo ryhtyi soolouralle.

Vasta ilmestynyt kuudes soololevy Vaarojen laulut on kunnianhimoinen teos, jota Takalo työsti pala palalta kuin elokuvaa. Metsä meidän -kappaleessa ylistetään koskematonta metsämaisemaa, joka on säilynyt samanlaisena jo tuhansia vuosia.

Kesäilta järvenrannalla -kappale syntyi, kun Takalo hämmästeli ihmisten jatkuvaa riitelyä internetissä. Hän mietti, löytyykö Suomesta enää yhtään asiaa, josta kaikki ovat samaa mieltä.

”Mieleeni tuli kesäinen ilta ja tyyni järvenpinta. Siihen aika harvalla suomalaisella on vastaansanomista. Tai mistä sitä tietää, ei kaikki varmaan tykkää siitäkään”, Takalo pohtii.

Ziggy Stardust Pohjanmaalla -kipaleen taustalla on Takalon ensikosketus rockmusiikkiin. Sen hän sai viisivuotiaana ollessaan serkkujen luona Kuusamossa.

”Katsoimme vinttiin salakuljetetusta televisiosta David Bowien keikan. Bowie oli pikkupojalle kuin satuolento. Seuraavalla viikolla sain kuulla päiväkotikaveriltani, että Bowie haluaisi olla nainen ja miehet on ihastuneet siihen”, muusikko nauraa lapsuusmuistolleen.

Takalo syntyi Ruotsissa, mutta muutti perheensä kanssa kolmevuotiaana Haukiputaan Martinniemeen, jonka merellisissä maisemissa hän asui lukion päättymiseen saakka.

Taiteen monitoimimies on ideoinut ilmakitaran MM-kilpailut, ohjannut musiikkivideoita ja vaikuttanut Soiva siili -lastenmusiikkiyhtyeessä. Hiljattain häneltä ilmestyi esikoisromaani Kuoleman nimi on Saab 96.

Takalo elättää itseään pääasiassa soolokeikoillaan.

”Saan keikoilla fiiliksen, että lauluillani on merkitystä ihmisille. Aknestikin keikoilla 90-luvulla käyneet tulevat usein kertomaan elämänkokemuksiaan. Joskus tuntuu siltä, että puolet sen ajan nuorista on kokenut ekan kerran Aknestikin soidessa.”

Takalo asui pitkään Helsingissä. Vuonna 2006 hän muutti vaimonsa ja lastensa kanssa Martinniemeen.

”Pienelle kylällä palatessani vastassa olivat vanhat tutut naamat kouluajoilta. He olivat ehtineet pariutua ja erota muutamaan kertaan kahdenkymmenen vuoden aikana.”

Paluumuuton myötä taitelija koki saaneensa tehtävän.

”Huomasin olevani sellaisten tarinoiden ja asioiden äärellä, että jos minä en tee niistä lauluja, niitä ei kerrota ollenkaan."

Kotiseudun maisemien ja tarinoiden lisäksi yhteiskunnalliset asiat alkoivat kiinnostaa häntä. Lauluissaan hän on ottanut kantaa muun muassa sukupuolivähemmistöjen ja pätkätöitä paiskivien duunareiden puolesta.

Lauluntekijänä hän ei ole sidoksissa mihinkään kuppikuntaan tai yhteisöön.

”Mitä pienempi paikkakunta, sitä enemmän on sidoksia ja ihmisten on vaikeampi sanoa asioita ääneen. Minun tehtäväni on kertoa asioista suoraan.”

Juttua muokattu 26.9. klo 12.30: Korjattu Takalon iäksi 51.