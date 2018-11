Maailma tarvitsee nyt vilpittömyyttä – ensi kertaa kolme polvea Nousiaisia samassa elokuvassa

Elokuvaohjaaja Matti Kinnusen uusi elokuva Pieniä suuri valheita puhuu isistä ja pojista, kiusaajista ja peesaajista, mutta myös anteeksiannosta ja uuden alun mahdollisuudesta.

Isä ja poika, Harri ja Simo, muuttavat pieneen kylään uuden alun toivossa. Mutta alku ei suinkaan ole helppo.

"Alkuun meillä oli tarina kiusaamisesta", Kinnunen toteaa. "Kolmen lapsen isänä olen valitettavasti joutunut olemaan sen kanssa tekemisissä."

Käsikirjoituksen työstövaiheessa elokuvan teemat kasvoivat. "Kuinka tärkeää on, että ollaan läheisille esimerkillisiä tekemisissämme. Jos Harri ei olisi ottanut omaa elämäänsä käsiinsä ja sisuuntunut, se olisi vaikuttanut väistämättä pojan elämään."

Elokuvan Harri joutuu puun ja kuoren väliin eikä pysty noudattamaan omaa periaatettaan olla vilpitön. "Ainoa vilpitön tarinassa on Simo", Kinnunen toteaa.

Elokuva näyttää, miten vaikeaa nykyään on olla vilpitön. "Se on ominaisuus, joka ei oikein sovi tähän maailmaan. Jos kasvattaa lapsensa vilpittömyyteen, on vaikeuksia tiedossa", Kinnunen toteaa.

Silti ja juuri siksi ohjaaja haluaa nostaa sitä esiin. "Vilpittömyys on haavoittuva ominaisuus. Se on ominaisuus, jota näkee liian vähän. Harvinainen, mutta kaunis piirre ihmisessä."

Elokuvan isää ja poikaa, Harria ja Simoa näyttelevät isä ja poika, Mikko Nousiainen ja Niila Nousiainen. Pieniä suuria valheita on vahvasti heidän elokuvansa.

Kinnusen mukaan pääroolien esittäjiä mietittiin pitkään. Kun ohjaaja sitten sopi Harrin roolista Mikko Nousiaisen kanssa, Simon rooliin tehtiin koekuvauksia jo toisaalla. Niinpä kun Mikko keskustelun päätteeksi totesi, että minulla on muuten poika, se ei Kinnusella soittanut kelloja.

"Ai sepä kiva", ohjaaja totesi. Nousiainen joutui sanomaan asian uudestaan, että minulla on juuri Simon ikäinen poika, että voitte vaikka soittaa Niilalle. Teatterissa näytellyt Niila Nousiainen koekuvattiin ja asia oli sillä selvä.

"Viimeinen roolitus oli pieni, tärkeä ukon rooli. Oli mietitty monia vanhemman ikäpolven näyttelijöitä. Yhtäkkiä tuli mieleen Heikki Nousiainen", Kinnunen kertaa, miten elokuvaan päätyi kolme sukupolvea Nousiaisia.

"Uskon, että oli äärimmäisen tärkeää, että Mikko Nousiainen valittiin elokuvan päärooliin ja että bonuksena tuli Niila-poika", Kinnunen pohtii.

"Elokuvassa on niin herkkä isän ja pojan suhde. Niila uskalsi paljastaa isälleen tunteita kameran edessä. Myös Mikko oli herkillä isänä. Isän ja pojan yhteys antaa kohtauksille oman tunnelmansa."

"Tässä elokuvassa oli erityistä myös se, että mukana oli paljon lapsinäyttelijöitä eli amatöörejä. Tykkään kovasti tehdä töitä lasten ja amatöörien kanssa, mutta se on aina riski elokuvalle."

Nuorille amatöörinäyttelijöille pidettiin harjoituksia ennen kuvauksia. "Lähinnä junioreiden kanssa puhuttiin paljon, jotta jokainen kokee olevansa turvassa. Se on ihan ehdotonta niin aikuisillekin, mutta erityisesti lapsille."

"Puhuttiin myös siitä, mitä on näytteleminen. Että se on sitä, että on oma itsensä. Ei pidä puskea ja näytellä. Niila noudatti ohjetta tunnollisesti."

Elokuvan Harmaakedon kylää ei ole olemassa. "Se on fiktiivinen paikka. Eräänlainen ihmislaboratoriotutkielma. Se vaati miljööltä elokuvallisuutta, universaalisuutta."

Kinnusen mukaan elokuvan kuvauspaikkoja haettiin pitkään, lopulta Paltaniemen kuvakirkko Kajaanissa ratkaisi asian. Sen löydyttyä etsittiin muutkin kuvauspaikat Kainuusta.

"Kainuu näyttelee tärkeää osuutta elokuvassa", ohjaaja toteaa. "Jossain muualla tehtynä elokuva olisi ollut hyvinkin erilainen."

Erilaisuuden kokemus jossain vaiheessa elämää on varmaan lähes jokaiselle elokuvan tekijälle tärkeä syy tehdä elokuvia, Kinnunen arvelee.

Ohjaaja sanoo itsekin kokeneensa joukkoon kuulumattomuutta. "Siitä kokemuksesta kumpuaa, kuinka tärkeää on se, että jokainen löytää oman äänensä ja oman paikkansa maailmassa", Kinnunen sanoo.

Kinnunen siteeraa Kunderaa. "Maailmassa on suita ja korvia. Suita on paljon enemmän, sillä lähes jokainen haluaa olla suu. Siihen liittyy myös tämä minä minä -ajattelu."

"Haluan yrittää muuttaa arvoja. Menestyä voi niin monella lailla elämässä. Tarvitaan enemmän korvia."

Pieniä suuria valheita -elokuvan ensi-ilta 16.11.