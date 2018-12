Könnin kyläseura tarjoaa ilmaiset kuntosalikortit jäsenille – "Nyt talkooväki saa vastineeksi jotain"

Könnin kyläseuran ja paikallisen Fysio 2000 -kuntosalin toimitusjohtajan ja fysioterapeutin Timo Tuurin yhteinen tavoite on kohottaa Könnin kyläläisten elämänlaatua.

Kyläseuran talkooväki on kerännyt rahaa toimimalla järjestyksenvalvojina muun muassa SJK:n jalkapallo-otteluissa sekä Solar Sound- ja Provinssi-festivaaleilla.

Syksyllä Könnin kyläseura päätti yhdessä tuumin sijoittaa merkittävän summan yhteishyödyllistä rahaa ja tarjota jäsenille mahdollisuuden kunnon kohotukseen ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Kyläseuran ja kuntosalin yhteistyösopimus kestää vuoden. Tavoitteena on tarjota sata ilmaista kuntosalikorttia kyläseuran jäsenille, pientä omavastuuta vastaan.

”Tarkoituksena ei ole, että kyläseura rikastuu talkootyöllä, vaan että talkooväki saa vastineeksi jotain”, rahastonhoitaja Tarja Mäkiniemi linjaa.

Kuntoporukalle on perustettu oma WhatsApp-ryhmä, jossa kohotetaan henkeä ja sovitaan yhteisistä treeneistä.

”Tavoitteena on saada kuntoilusta sosiaalinen tapahtuma, johon kukin sitoutuisi mukaan. Jos kuntoilee yksin, harjoittelusta on helppo luistaa ja into hiipuu hiljalleen”, kyläseuran liikuntajaoston puheenjohtaja Juha Iso-Tuisku sanoo.





Aluksi kyläyhdistys pohti oman kuntosalin perustamista Könnin kylätalolle, mutta tilanpuute ja kuntolaitteiden hankinta osoittautuivat liian haastavaksi.

”On fiksumpaa tulla tänne oikealle kuntosalille. Stressitekijät poistuvat, kun ei tarvitse arvuutella, ovatko laitteet kunnossa ja tekeekö joku niillä vääriä liikkeitä”, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kosti Ketelä toteaa.

Uudenlainen yhteistyö on merkittävä pelinavaus kuntosaliyrittäjä Timo Tuurille.

”Lähdemme könniläisten kanssa vaiheittain liikkeelle. Ensin on tärkeintä saada ovenavauksia ja porukka innostumaan”, hän sanoo.

”Moni kuntoilun aloittava tekee uudenvuodenlupauksen ja ostaa salikortin. Se jää usein käyttämättä. On tärkeää, että tuemme toinen toistamme ja jokainen tekee kropalle oikeasti terveellisiä asioita.”

Terveellinen elämä on iso kokonaisuus. Se koostuu fyysisestä aktiivisuudesta, riittävästä levosta sekä oikeanlaisesta ruokavaliosta. Tuuri uskoo, että yhteistyön myötä kyläläisille saadaan lisää terveitä elinpäiviä.

”Kylällä on paljon maanviljelijöitä, joiden selkä on kovilla traktorilla ajamisesta. Ilman riittävää tukilihaksistoa riski saada selkävaiva kasvaa. Selkäkivut rasittavat myös henkistä puolta. Siksi pyrimme hoitamaan myös selkävaivojen ennaltaehkäisyn.”

Fysio 2000 -kuntosaliketjulla on toimipisteitä myös Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että vastaavanlainen yhteistyö toteutuisi muillakin paikkakunnilla.