Laihialaismies rakensi satametrisen pienoisjunaradan vanhaan vilja-aittaan – katso video!

Kees Visser siirsi ikivanhan vilja-aitan lähikylältä omaan kotipihaansa ja rakensi sinne oman pienoismaailmansa. Visser on muovannut ja maalannut radan ympärille maiseman, joka vie läpi Pohjanmaan lakeuksien Hämeen järvimaisemiin. Viimeistely on vielä kesken, mutta valmista ei välttämättä tule koskaan.

Digitalisoidulla radalla on viisikymmentä vaihdetta. Keskusyksikkö lähettää käskyjä vetureille, joita liikkuu useita samanaikaisesti radalla.

Pienoisrautatie on Visserille enemmän elämätapa kuin harrastus. Se on kulkenut käsikädessä eri elämänvaiheissa. "Harrastuksessa on kyse muustakin kuin junista. Ratoja maisemoidessa oppii katsomaan maailmaa täysin eri silmin. Tulee tarkkailua ympäristöä ja otettua asioista selvää”, Visser kertoo.

Katso oheiselta videolta, miten Visser laittaa matkaan pienen veturimiehen.

