Steve `n` Seagulls -yhtyeen laulaja muutti maaseudulle tyhjilleen jääneeseen mummolaan: "Asuin 16 vuotta yhdessä huoneessa, nyt minulla on oma huone pelkästään soittamiselle"

Iisalmen Sourunsaaressa, Paloisjärven rantamaisemissa sijaitsevaa taloa isännöivä Tomi Tajakka johdattaa vieraat peremmälle tupaan. Vinyylilevy soi ja siellä täällä lojuu soittimia. Isännän ammatti ei jää epäselväksi.

Tajakka pökkää puita leivinuuniin ja kipaisee kahvikupit pöytään. Mies suhtautuu savolaisella rauhallisuudella siihen, että hän on elänyt viimeiset viikot kantoveden varassa.

"Porakaivo on käyttökiellossa, koska vedestä löytyi liikaa mangaania. Olen tuonut tonkalla käyttövettä, mutta eipä tuo haittaa. Pian tänne tehdään vesijohtoremontti”, hän tuumailee.

Tajakka, 38, muutti äitinsä kotitilalle kaksi vuotta sitten. Mummola on hänelle tärkeä paikka. Rakkaimmat kesämuistot lapsuudesta liittyvät näihin maisemiin.

Sourunsaaren tila perustettiin 1700-luvun lopulla. Tajakan lapsuusvuosina tilalla oli lypsykarjaa ja Risto-ukki viljeli maata. Nyt navetta on purettu ja pellot laitettu vuokralle.

”Oleilin täällä paljon lapsena. Tämä oli loputon aarreaitta lapselle. Sääntöinä oli, että järvelle ei saa mennä yksin ja heinäkasoihin ei hypitä. Mutta kaikki mahdollinen tuli silti kokeiltua. Tuota korkeaa kuusiaitaa kiersimme tarttumalla puun oksista toiseen”, Tajakka muistelee päätään pudistellen.

Paluumuuttoa edelsi lähes kaksi vuosikymmentä kaupunkielämää Jyväskylässä ja Helsingissä.

Tajakka varttui Iisalmen Sankariniemellä. Armeijan jälkeen hän karisti kotikulmien pölyt ja lähti opiskelemaan varhaiskasvatusta Jyväskylään. Vuosien varrella mies työskenteli soitinliikkeessä, lastentarhanopettajana ja osa-aikaisena keikkamuusikkona.





Vuonna 2013 Tajakka liittyi jyväskyläläiseen Steve `n` Seagulls -yhtyeeseen. Yhtye esitti bluegrass-henkisiä versioita tunnetuista hiteistä. Bändi perustettiin alun perin sivuprojektina, mutta sitä tuli muusikoille leipätyö sattumien kautta.

Yhtyeen banjonsoittaja keksi idean musiikkivideoista. Niitä kuvattiin muun muassa hanuristi Viljam Hännisen kotitilalla Hankasalmella. Maatilalta löytyi taustalle traktori, piharakennuksia ja eläimiä. Tajakan mukaan esikoislevyn kansikuvassa eräs soittajista esiintyy hanuristin äidin vaatteissa, koska oma vaatekassi oli unohtunut kotiin.

Videot oli tarkoitettu markkinointikäyttöön, mutta ne saivat ilmiömäisen suosion YouTubessa. Videota, jolla yhtye esittää AC/DC:n Thunderstruck-kappaleen, on katsottu yli 73 miljoonaa kertaa.

Menestyksen myötä yhtye sai levytyssopimuksen ja pääsi esiintymään ulkomaille. Tähän mennessä Tajakka laskee käyneensä esiintymässä yli 25 maassa. Erityisesti Ranskassa yhtye on nyt kovassa nosteessa, ja se myy siellä loppuun isoja klubikeikkoja.

Tajakka on ollut muutaman vuoden ajan kokopäiväinen muusikko. Hän katsoo olevansa etuoikeutettu, että on saanut harrastuksestaan ammatin.





Pari vuotta sitten Tajakalla oli Helsingissä vuokra-asunto isossa kommuunissa meren rannalla. Talon omistaja irtisanoi vuokralaiset ja kämppä oli menossa alta. Samoihin aikoihin ukki joutui vanhustentaloon ja mummola jäi tyhjilleen. Muutto mummolaan oli luonteva ratkaisu.

”Tunneside tähän paikkaan on todella vahva. Pelkona oli, että mummola autioituu ja rapistuu. Talo on äidin suvun omistama. Sain sovittua, että muutan tänne asumaan.”

Kun muuttokuorma saapui mummolan pihaan, mielen valtasi levollinen ja kodikas olo.

”Vaikka Helsingissä oli paljon mukavia juttuja, henkinen hyvinvointini on kohentunut täällä. En osaa rauhoittua paikoissa, joissa on liikaa virikkeitä.”

”Jokaisella on mieltymyksensä ja sitä pitää kunnioittaa. Moni kaupunkilainen ei viihtyisi päivääkään näin syrjässä. Ja onhan kerrostalossa asuminen vaivatonta, koska kaikki lampunvaihtoa isommat työt voi ulkoistaa huoltomiehelle. Täällä raanasta saattaa tulla yhtäkkiä pahanhajuista vettä ja ongelma on selvitettävä itse.”

Talon katto ja uunien hormit on remontoitu muuton jälkeen. Sisätiloissa voi kokea aikahypyn vuosikymmenten taa. ”Sisätilat ovat näyttäneet tältä niin kauan kuin muistan. Moni ulkopuolinen remontoisi kaiken uusiksi, mutta itse tykkään säilyttää vanhaa.”

Paluu Ylä-Savoon herätti hänessä kotikaipuun. Ulkomailla keikkaillessaan hän saattaa yhtäkkiä kaivata Sourunsaaren maalaismaisemiin.

”Aiemmin en välittänyt, että kestääkö keikkareissu kuukauden vai kaksi. Nyt huomaan kaipaavaani tätä rauhaa, taloa, sen pihapiiriä ja sitä, että saan lämmittää uunia.”





Suurin osa Steve `n` Seagulls -yhtyeen jäsenistä asuu Jyväskylän seudulla. Tajakalta kysytään usein, miten keikkatyö sujuu Iisalmesta käsin. ”Koen saaneeni enemmän kuin menettäneeni asuessani täällä. Iisalmesta pääsee junalla ja bussilla minne vain ja vieressä kulkee vitostie.”

Sitä Tajakka ei osaa sanoa, onko hän tullut mummolaan jäädäkseen. Ainakin yksin asuvalla muusikolla on nyt riittävästi asuintilaa. Lähimpään naapuritaloon on satojen metrien matka.

”Asuin kuusitoista vuotta yhdessä huoneessa. Nyt käytössäni on kokonainen soittohuone. Joskus metelöin pelkästä metelöimisen ilosta."

”Tavoitteena on saada äänitysstudio tänne, mutta osa muuttokuormasta on yhä purkamatta. Kokonainen treenikämppä on tyhjennetty yhteen huoneeseen. Sitä ei kannata avata.”

Tajakka käy katsomassa mahdollisimman usein muistisairasta ukkiaan, jolla on kuorotausta ja jonka kanssa hän lauleskeli paljon lapsena. Tajakan lapsuudessa kylän isännät kävijän ukin luona ostamassa kalastuslupia ja vaihtamassa kuulumisia.

Tajakka ei ole varma, ymmärtääkö isoisä, että hän on muuttanut tilalle.

”Saappaat ovat aika isot. Risto-ukki on kova viherpeukalo ja piti paikat aina hyvässä kunnossa. Siitä puheen ollen, pitäisikin aloittaa rantakoivikon raivaushommat”, Tajakka tuumaa katsoessaan järvenselälle.