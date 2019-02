Helmikuun Kantri ilmestyi!

Lumikengät vievät paikkoihin, joihin ei muuten helpolla pääse. Kantri kiipesi Riisitunturille Usva-koiran ja retkioppaiden kera.

Tervetuloa kylään! Kyläilyperinne on muuttunut. On kuitenkin ihmisiä, joille se on tärkein tapa hoitaa sosiaalisia suhteita.

Utajärvellä on maailman pohjoisinta kauraa jauhava mylly, joka jalostaa myös gluteenitonta puhdaskauraa.

Somerolla sijaitsee Suomen ainoa talviteatteri. Sitä luotsaava Olla-Riitta Aarikka on kokenut teatterintekijä.

Lisäksi perehdymme roudan tehtäviin, tapaamme kirjastoaktiivin kirjailijan Mila Teräksen ja tutustumme vikkelän kärpän elintapoihin.

Tervetuloa mukaan!