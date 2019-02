Akrobaattinen kärppä on erinomainen myyräsaalistaja – muistatko miten sen erottaa lumikosta?

Talviasuinen kärppä on suosittu kuva-aihe vaakunoissa ja sen turkki aatelisten viitoissa. Kärppää on kristillisessä perinteessä pidetty viattomuuden ja moraalisen hyvyyden perikuvana ja renessanssitaiteessa se oli usein käytetty puhtauden symboli. Ei tarvita kummoistakaan aasinsiltaa että voi todeta kärpän ansaitsevan tämän asemansa yhä tänäänkin.

Kärppä saalistaa pääasiassa myyriä ja hiiriä. Erityisesti maatalousympäristössä sen voikin ajatella olevan hyötyeläin.

Missä myyriä, siellä kärppiä. Kärppäkanta vaihtelee sen mukaan, miten hyvä on kulloinenkin myyräkanta. Usein kuulee sanottavan, että myyräkanta kulkee neljän vuoden sykleissä ja näin on myös kärppien laita. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin suoraviivainen. Kärppien määrä kyllä lisääntyy, kun sen pääasiallinen ravinto eli myyrät lisääntyvät, mutta alueellista vaihtelua on paljon. Yleisesti kärppäkanta on vahvin pohjoisessa, missä myyriä on enemmän.





Myyriä voi samana vuonna olla paljon pohjoisessa, mutta etelässä ei. Ilmastonmuutos vaikuttaa tähänkin: myyrät kärsivät etelän leudoista talvista, kun taas pohjoisen pysyvämpi lumipeite tarjoaa niille lämpösuojaa. Kärpän elinvoimaisuus on riippuvainen ­myyrän olosuhteista.

Kärppiä metsästetään sen kauniin turkin vuoksi, mutta myös haittaeläimenä. Kärpän ajatellaan syövän jäniksiä, riistalintuja ja niiden munia. Kärppä kyllä hakeutuu vaihtoehtoisen ravinnon pariin, ellei pikkunisäkkäitä ole, mutta saaliiksi joutuvat lähinnä pikkulinnut. Kärpälle kelpaavat myös haaskat eli senkin vuoksi kärpän ulosteita tarkastellessa voidaan löytää vaikkapa kanalinnun höyheniä tai jäniksen karvoja.





Kärppä on huikean taidokas liikkuja. Akrobaattisten taitojensa vuoksi se on erinomainen myyräsaalistaja. Kärpän hyppelehtiminen keväthangella on koomista katseltavaa ja herättää kysymyksiä. Miksi se tuolla tavalla tanssahtelee? Hyppelyllä kärppä koettaa saada hangen alla lymyilevän myyrän liikkeelle. Kun myyrä sitten liikahtaa, iskee kärppä.

Kärppä on hämäräaktiivinen, mutta sen voi hyvällä tuurilla tavata päivällä. Se viihtyy monenlaisissa ympäristöissä, kuten ravintonsa myyräkin.

Talvella kärpällä on valkoinen talvipuku. Juuri se onkin ollut kysytty koristus valtaapitävien ihokkaisiin. Kärpän erottaa lumikosta siitä, että kärpällä on musta hännänpää.

On havaittu, että Englannissa ja Keski-Euroopassa kärppä ei välttämättä vaihda talvipukua lainkaan vaan on ruskea ympäri vuoden.