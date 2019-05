Luonnon pikku ihme hämmästyttää: Tiesitkö tämän siemenistä?

Säde Aarlahti

Siemen tietää kyllä oikean suunnan, tökkäsipä sen multaan miten päin tahansa.

Kurpitsan siemeniä tulee joka kevät pyöriteltyä sormissa: miten päin nämäkin olisi parasta kylvää? Maalaisjärki neuvoo tuikkaamaan siemenet kyljelleen pystysuuntaan, näemmä Australiassa opastetaan tuikkaamaan siemenet multaan terävä kärki alaspäin. Maapallon toisella puolella uskotaan myös, että pavun siemenien paras kylvöasento olisi ”rupi” alaspäin kohti multaa. Otetaan kokeiluun, ihan vain huvin ja hauskuuden vuoksi.

Tosiasiassa itäminen ei ole asennosta kiinni. Siemenillä on pettämätön suuntavaisto, joka auttaa niitä itämään. Ilmiötä kutsutaan geotropismiksi. Sen ansiosta juuri kasvaa aina alaspäin ja verso kohti aurinkoa. Kylvön onnistumisen kannalta on tärkeintä huolehtia kylvösyvyydestä ja mullan sopivasta kosteudesta. Kurpitsan kohdalla hyvä syvyys on 2–3 senttiä. Jos itämistä haluaa nopeuttaa, voi siemeniä liottaa huoneenlämpöisessä vedessä yön yli ennen kylvämistä.