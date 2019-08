Katso video: Puusta syntyy koira moottorisahaveistäjän käsissä

Petteri Kivimäki

Tapio Vääräsmäki veistää puusta eläimiä moottorisahalla. Karhu on suosituin hahmo, mutta koiriakin menee hyvin kaupaksi.

Loppuunpalaminen entisessä työssä sai viitasaarelaisen Tapio Vääräsmäen vaihtamaan alaa. Moottorisahaveistämisen pariin hän osui sattuman kautta.

Nyt hän veistää toinen toistaan komeampia eläinhahmoja tilauksesta.

"Huomasin, että karhuille on kysyntää ja niiden tekijöitä on aika vähän. Ajattelin, että niiden veistäminen voisi olla yksi osa yritystä."

Moottorisahaveisto on palkitsevaa ja uutta oppii koko ajan.

"On ollut ilo huomata, että kehitystä on tapahtunut nopeasti. Jos vertaa viimeisimpiä töitä ensimmäiseen karhuun, harppaus on iso."

Vääräsmäen veistokset syntyvät ilman luonnostelua tai hahmottelua. Työ vaatii geometristä ja taiteellista silmää sekä ennen kaikkea hyviä hermoja.

"Veistäessä täytyy pysyä skarppina, sillä yksikin väärä viilto pilaa työn. Mieluummin kannattaa veistää liian vähän kuin ottaa liikaa. Toisaalta työ valmistuu sitä nopeammin, mitä isompia paloja uskaltaa irrottaa puusta."

