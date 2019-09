Uutta maaseutudraamaa kuvattiin nurmijärveläisellä maatilalla: "Kevyttä yläpilveä -sarja kertoo, millaista maalla on tänä päivänä"

Jouni Hirn

Kevyttä yläpilveä -sarjaa kuvattiin Nurmijärvellä heinä- ja elokuussa. Kuvauspaikkana ollut maatila toimii nykyisin kesäasuntona.

Taavi Vartian ohjaaman kahdeksanosaisen draamakomedian keskiössä on nurmijärveläinen Holmin perhe, joka viljelee perunaa jo kolmannessa polvessa.

Sarjassa perheen elämä ja koko Nurmijärven kunnan arki järkkyy, kun perheen tytär Vivian (Elsa Saisio) palaa Espanjasta kotikonnuilleen ja käynnistää kiistellyn hotellihankkeen.

Kotitilastaan huolehtiva Linda (Vuokko Hovatta) ei hyväksy sisarensa suunnitelmaa, sillä hotellin oheen suunniteltu tekojärvi hautaisi allensa kotitilan ja "salaisen viljelmän".

"Sarja kertoo, millaista maalla on tänä päivänä. Siirrymme 50-luvun tangoista nykypäivän hiphop-tyyliseen countryyn", sarjan vastaava tuottaja Seija-Liisa Eskola luonnehtii.

Ohjaaja Taavi Vartia kutsuu sarjaa urbaaniksi maaseutudraamakomediaksi, josta huokuu romantiikka, rautalankaa, kaurakeksimaisemia ja bensankatkua.

"Tarina ja hahmot ovat uskottavia, mutta kohtaukset viritetään sopivasti irti realismista. Mutta kaikki sarjassa nähty voisi tapahtua oikeassa elämässä", Vartia kuvailee.



Kevyttä yläpilveä -sarjan kuvauspaikkoja etsittiin eri puolilta pääkaupunkiseudulta ja lopulta päädyttiin Nurmijärvelle, josta löytyi sopivan ikäinen ja kuntoinen maatila, jonka pihassa nyt olemme.

"Tila sopi hyvin kuvauspaikaksi, koska joka puolella on peltoa ja metsää. Olemme kuvanneet myös Nurmijärven keskustassa ja Lopella, jossa on isot perunaviljelmä", Taavi Vartia kertoo.

Kevyttä yläpilveä -sarjan teemaksi nousevat myös vaikeat sisarussuhteet. Toista perheen sisarusta esittävä Elsa Saisio kehuu sarjan rempseää ja rohkeaa otetta.

"Sarjan keskiössä oleva perhe on hyvin eläväinen. Mukana on paljon lapsia ja nuoria, ja minusta on kiva, että myös heille on luotu rohkeasti vahvat persoonat", Saisio toteaa.



Tilan vanhaa isäntää Raimo Holmia näyttelevä Vesa Vierikko kuvailee roolihahmoaan vanhan kansan jästipääksi.

"Kun olin lukenut käsikirjoituksesta kolme jaksoa, minun oli pakko soittaa tekijälle ja kehua. Sarjassa käsitellään myös tabuja, asioita, joista puhuminen on eräällä tapaa kiellettyä."

Näyttelijäkonkarin mukaan luvassa on suurelle yleisölle suunnattu draamakomedia.

"Uskon, että sarja vetoaa suomalaisiin. Suurin osa suomalaista asuu tai on ainakin kotoisin maaseudulta. Tällainen kaunis maalaismaisema tuo heille muistoja. Sitten sinne laitetaan vielä joku tolvana kulkemaan ja juonimaan jotain tyhmää", Vierikko naurahtaa.

Kevyttä yläpilveä saa ensi-iltansa Elisa Viihteessä maaliskuussa 2020.