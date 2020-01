Homekoiralle työ on silkkaa huvia – tarkka nenä paljastaa näkymättömät ongelmat

Homekoira on tarkkanenäinen apuri, joka voi paikallistaa homevaurion. Juttu on julkaistu kuukausiliite Kantrissa 2015.

Pekka Fali

Riitta Pääkkö ja sileäkarvainen noutaja Törö tekivät homekoiratarkastusta kunnan rivitalohuoneistoon Kärsämäellä. Törö ilmaisee homeen sijainnin menemällä makuulle.

Sileäkarvainen noutaja Törö odottaa eteisessä into pinkeänä, kun kuvaaja vielä asettelee kameraansa valmiiksi. Viimein ohjaaja Riitta Pääkkö antaa koiralle luvan töihin.

”Kökkö etsi!”

Kökkö tarkoittaa koiralle homeen hajua. Törö pinkaisee kärsämäkisen rivitalohuoneiston olohuoneeseen ja nuuskii järjestelmällisesti seinän vierustaa.

Ensimmäisessä kulmassa se kohottautuu seinää vasten ja kurottaa kuonoaan korkealle. Välittömästi sen jälkeen Törö asettuu makuulle, katsoo ohjaajaansa ja vispaa vimmatusti häntäänsä.

”Hieno mies! Jes, mikä ukko”, Pääkkö kehuu 7-vuotiasta uroskoiraansa ja heittää sille palan veripalttua.

Koiran hajuaisti on ylivertainen ihmiseen verrattuna.

Pääkön homekoirat Törö ja Rölli ovat koulutettu haistamaan homeen hajua ja ilmaisemaan kohdan ohjaajalleen. Löydöksestä palkintona koira saa aina kehuja ja joskus namipalojakin.

”Minulla on tapana leipoa koirilleni herkkuja, veripalttua, maksakakkaroita tai jotain mitä ei arkena kupista saa”, Pääkkö kertoo.

Törö nuuhkii nurkassa mahdollisimman ylös, mutta ilmaisee hajua myös alanurkan pistorasiassa.

”Homeen haju kulkeutuu pistorasian kautta”, Pääkkö selittää.

Haastattelu- ja harjoituspaikan tarjosi Kärsämäen kunta, joka omistaa kyseisen rivitaloyhtiön. Asunto on nyt tyhjillään.

Oikeassa tilanteessa asiakkaan kanssa pitäisi sopia, mitä ilmaisuista seuraa.

Koira ilmaisee ainoastaan hajun olemassaolon. Siksi koiran ilmaisut vaativat lähes aina jatkotutkimuksia.

Pääkkö tekee koiriensa havainnoista raportin asiakkaalle. Lopullisen arvion homeongelmasta tekee kuitenkin kosteus- ja homevaurioihin perehtynyt kuntotutkija. Hän selvittää, miksi rakenteissa on hometta.

Pääkkö ei suosittele ostamaan minkäänlaista taloa ilman homekoiratarkastusta.

Sadan kilometrin säteellä Kärsämäeltä sekä toisesta tukikohdastaan Varpaisjärveltä toimiva yrittäjä veloittaa omakotitalon tarkastuksesta 300 euroa ja matkakulut.

”Se on pieni kustannus talon arvoon nähden”, hän painottaa.

Pääkkö aloitti homekoirayrittäjänä viime vuoden helmikuussa valmistuttuaan Kannuksen maaseutuoppilaitoksesta homekoiran ohjaajaksi.

Takataskussa on metsätalousinsinöörin koulutus ja 24 vuoden työura metsänhoitoyhdistyksen alueneuvojana.

Pääkölle kävi kuten monelle muullekin aikuisena alaa vaihtaneelle: harrastuksesta tuli työ.

Pääkkö koirineen on ollut jo pitkään tuttu näky vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä sekä tottelevaisuus- ja palveluskoirakoulutuksissa.

Homekoiratarkastusten lisäksi Pääkkö tarjoaa yrityksensä kautta koirien kotihoitoa ja koulutuspalvelua.

Homekoirayrittäjillä on oma, valtakunnallinen yhdistys, Suomen homekoirayrittäjät. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Grönman sanoo, että homekoirien kysyntä on kasvussa.

Alalle onkin putkahtanut kirjava joukko yrittäjiä, joista kaikilla ei ole takana kunnollista koulutusta.

”Räikein esimerkki on, että maanantaina kysytään, miten homekoiria koulutetaan, ja perjantaina on jo ilmoitus kaupan seinällä.”

Grönmanin mukaan homekoira-alalle tarvitaan tasotarkastusjärjestelmä, joka osoittaa, että koira osaa tehtävänsä.

Yhdistys järjesti viime keväänä pilottikokeen homekoirille yhdessä ympäristöministeriön koordinoiman Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Kokeeseen osallistui kymmenen koirakkoa, joista kuusi pääsi läpi.

Ensi syksynä yhdistys järjestää ensimmäisen virallisen tasotarkastuskokeen, johon myös Riitta Pääkkö koirineen osallistuu.

”Yritämme saada koirille virallisen homekoira-statuksen, joka nyt puuttuu”, Grönman kertoo.

Kokeessa ohjaajan täytyy selvittää kirjallinen koe, jossa testataan tietämystä rakennefysiikasta, mikrobiologiasta ja muista peruskäsitteistä.

Koira suorittaa radalla hajuerottelukokeen, jossa se selvittää, missä näytteissä on hometta ja mitkä ovat puhtaita. Lisäksi koiran täytyy etsiä kätköjä suuresta rakennuksesta.

Tärkeää on, ettei koira osoita puhtaita näytteitä homeisiksi. Virheellinen ilmaisu on hylkäämisperuste, Grönman painottaa.

Koiran täytyy löytää 80 prosenttia homekätköistä.

Homekoirayrittäjillä on noin 20 jäsenyritystä. Monella yrittäjällä on useita koiria, ja toisaalta kaikki yrittäjät eivät ole yhdistyksen jäseniä, joten homekoirien määrää on vaikea arvioida. Niitä on kuitenkin Suomessa useita kymmeniä, jopa yli sata.

Grönmanin mukaan noin 30–40 prosenttia yrittäjien toimeksiannoista on asuntokauppoja. Ostaja saattaa käyttää homekoiraa kuntotarkastuksen yhteydessä.

Myös jotkut asunnon myyjät käyttävät homekoirayrittäjän palveluita varmistaakseen, ettei asunnossa ole hometta.

Loput toimeksiannot koskevat kiinteistöjä, joissa jo kärsitään sisäilmaongelmista. Ne voivat olla esimerkiksi omakotitaloja, rivitaloja, toimistorakennuksia, kouluja ja päiväkoteja.

Kannuksessa homekoiraohjaajan koulutus kestää 1,5 vuotta.

Lisäksi hajukoirakoulutusta järjestetään Kullaan Winnova-opistossa Satakunnassa. Siellä opinnot kestävät vajaan vuoden.

Pääkkö on tyytyväinen Kannuksen opetukseen. Siellä opettajat huomauttivat muun muassa siitä, jos koiran kanssa harjoitteli liikaa.

Liika rasitus näkyi haluttomuutena. Törö käveli kohteelle laiskasti, eikä innostunut löydöksistä.

”Onneksi se tapahtui koulutuksen aikana, niin asiaan osattiin puuttua ajoissa”, Pääkkö kertoo.

Kun työtä ja lepoa on sopivassa suhteessa, homeen etsintä on koiralle mitä hauskinta puuhaa.

”Yrittäjän elinehto on, että koira nauttii.”

Koirien erinomaista hajuaistia pitäisi käyttää hyväksi paljon nykyistä enemmän, sanoo koirien hajuerottelukoulutukseen ja tiedotukseen erikoistuneen Suomen hajuerotteluyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Paavilainen.

Yhdistys tekee parhaillaan yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Tutkimuksessa selvitetään, pystyykö koira haistamaan syövän.

Paavilaisen mukaan asiasta on jo näyttöä ulkomailta, mutta nyt tutkitaan, miten koiraa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa.

Jo nyt koira voi haistaa esimerkiksi diabeetikon verensokerin vaihtelut.

Koira voi myös oppia haistamaan esimerkiksi luteita ja torakoita, malmia ja kultaa, kantarelleja. Vain mielikuvitus on rajana.

Viranomaisten apuna koirat haistavat muun muassa huumeita, ruumiita ja rahaa.

Homekoiriksi, kuten muiksikin palveluskoiriksi sopivat monet koirarodut. Tärkeintä on koulutus ja koiran halu palvella ihmistä. Koiran täytyy jaksaa työskennellä ja olla motivoitunut.

Viranomaiset käyttävät paljon muun muassa saksanpaimenkoiria sekä labradorinnoutajia.

Paavilaisen mukaan hajukoiriksi sopivat parhaiten rodut, joilla on pitkä kuono.

”Pitkään kuonoon mahtuu eniten hajureseptoreita.”

Lättänaamaisiksi jalostetuilla roduilla on pitkäkuonoisia useammin hengitysongelmiakin, hän kertoo.

Riitta Pääkkö on ihastunut sileäkarvaisiin noutajiin.

Törön lisäksi keikkaa tekee kaksivuotias Rölli, joka on etsinyt homeita pennusta lähtien.

Pääkkö käyttää hometarkastuksissa molempia koiriaan. Ensin talon nuuskii läpi Törö, sitten Rölli – ja välillä toisin päin.

Nuoremmalle koiralle kohteet ovat hyvää harjoitusta. Asiakas saa myös varmistuksen ensimmäisen koiran havainnoille, kun koirat ilmaisevat samat kohdat.

Rölli on syötävän söpö ja antaa ohjaajalleen märkiä pusuja. Myös kameran linssi saa osansa. Pääkkö pyrkii kuitenkin kitkemään koiriensa rakkaudenosoitukset asiakkaita kohtaan.

”Harjoittelemme asiakasystävällisyyttä. Koira ei saisi mennä haistelemaan tai nuolaisemaan asiakkaita”, hän hymähtää.

”Kökkö etsi!”

Rölli ryntää kylpyhuoneeseen ja alkaa nuuskuttaa.

Suihkuseinä haisee koiran kirsussa homeelle. Rölli syöksyy maahan, häntä vispaa. Viipale veripalttua ja ohjaajan kehut saavat koiran riemuihinsa.

Edes homekoiratarkastaja ei toivo, että asunnosta löytyy hometta.

”Jos koira ei löydä mitään, se saa silti valtavasti kehuja kierroksen jälkeen.”

Koiran hajuaisti avuksi

Koirilla on jopa sata kertaa enemmän hajua aistivia soluja kuin ihmisellä.

Koira havaitsee hyvin heikotkin hajuärsykkeet, erottaa hajut toisistaan sekä muistaa ja tunnistaa ne vuosienkin jälkeen.

Ylivertaisen hajuaistin ja -muistin vuoksi koira voidaan kouluttaa ilmaisemaan homeet ja lahottajat eri rakennusmateriaaleista.

Homekoiratarkastusta suositellaan, jos on ostamassa asuntoa tai kiinteistöä tai suunnittelemassa remonttia.

Homevauriosta voivat kertoa oireilu tietyssä tilassa, lasten sairastelu sekä tunkkainen ja kellarimainen haju.

Sisäilmaongelmia voivat homeen lisäksi aiheuttaa monet kemikaalit, kuidut, radon tai huono ilmanvaihto.

Rakennusten riskirakenteita ovat muun muassa valesokkeli, tasakatto, vesikatteen taitokset, puutteellisesti eristetyt märkätilat, kellarit ja iäkkäät vesiputkistot.

Koira ilmaisee, missä haju esiintyy voimakkaimmin, ei välttämättä homekasvuston tarkkaa sijaintipaikkaa.

Jos koira ilmaisee tarkastuskohteessa homeen hajua, asiakasta suositellaan teettämään jatkotutkimuksia kosteus- ja homevaurioihin perehtyneellä kuntotutkijalla.

Lisätietoja: Suomen homekoirayrittäjät ry