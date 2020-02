Lintuhoitolassa hoivataan vahingoittuneita siivekkäitä – Katso videolta kuinka salamannopeasti tilhet pyrähtävät vapauteen

Kaksi tilheä oli törmännyt ikkunaan ja ne hoivattiin Pyhtään lintuhoitolassa takaisin kuntoon. "Parasta työssä on nähdä, miten huonokuntoinen lintu toipuu ja pääsee vapauteen."

Stiina Hovi

Kaksi kaunista tilheä pääsi vapaaksi vietettyään tovin Pyhtään lintuhoitolassa toipumassa ikkunaan törmäämisestä.

Kun joutsen jäätyy kiinni tai kanahaukka löytyy nälkiintyneenä, Arto, Hannele ja Marjaana Hokkanen rientävät apuun. He pyörittävät Pyhtään lintuhoitolaa, joka on yksi harvoista Suomen luonnonvaraisia lintuja hoitavista paikoista.

"Olemme valmiudessa ympäri vuorokauden 365 päivää vuodessa", kertoo Hannele Hokkanen.

Kilometrejä tulee lintujen eteen vuosittain yli 10 000. Puheluita tuli viime vuonna yli 800 ja lintuja hoitolaan yli 400. "Se on aikamoinen määrä parin ihmisen organisaatiolle", Arto sanoo.

Hoitolan 22-vuotisen taipaleen aikana on hoidettu tuhansia eläimiä: lintuja, oravia ja siilejä. Lintulajeja on ollut 127. Meren läheisyyden vuoksi hoitolaan tulee paljon vesilintuja.

Lintu viipyy hoitolassa vuorokaudesta useampaan vuoteen. "Öljyisiä lokkeja pidimme kolmisen vuotta, koska niiden piti uusia sulkapeite kokonaan."

Nyt vapautettiin kaksi tilheä, jotka olivat tahoillaan ilmeisesti törmänneet ikkunaan.

"Niitä on syötetty täällä marjoilla ja hoidettu takaisin lentokuntoon", Arto kertoo. "Nyt uskallamme vapauttaa nämä talvea vasten, kun tilhiä on vielä seudulla nähty ja talvi on leuto."

