Katso video: Hallitseva paralympiavoittaja Matti Suur-Hamari näyttää Rukatunturilla, miten rinne otetaan haltuun

Pekka Fali

Ammattilaislumilautailija Matti Suur-Hamari asuu Rukalla Kuusamossa. Ympäristö tarjoaa loistavat puitteet lajin harjoittelemiselle.

MT pääsi seuraamaan hallitsevan paralympiavoittajan Matti Suur-Hamarin lumilautailua Rukatunturin rinteillä tammikuussa.

Mestarilaskija on voittanut urallaan kaiken mahdollisen paralympiakullasta maailmanmestaruuksiin ja maailmancupin voittoihin.

Ura vammaisurheilussa kuitenkin sai alkunsa traagisten tapahtumien kautta.

Tuolloin 23-vuotias Suur-Hamari menetti toisen jalkansa moottoripyöräkolarissa Tampereella kesällä 2009.

Vakavassa onnettomuudessa hengenlähtökin oli lähellä.

Sairaalasängyllä maatessaan operaation jälkeen Matti Suur-Hamarin mielessä risteili monenlaisia ajatuksia.

”Ajattelin, että olen vasta nuori ihminen ja tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko selviydyn tai alan katkeroitua. Ja jos katkeroidun, on edessä aika ikävä loppuelämä. Aika nopeasti itselle kirkastui, että ainoa mahdollisuus on mennä elämässä eteenpäin, vaikka jalka lähti”, hän muistelee.

Onnettomuuden jälkeen Suur-Hamari palasi tiiviisti lapsuutensa ja nuoruutensa rakkaan harrastuksen, lumilautailun pariin.

Siitä sai alkunsa menestyksekäs ura paraurheilijana, joka teki hänestä maailman tämän hetken parhaan laskijan.

