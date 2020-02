Näin toimivat Tesla, aurinkopaneeli ja oma tuulivoimala maatilalla – kuuntele kolumni Simo Rallin kertomana

"Pienelle kunnalle 100 miljoonan investointi ja siitä saatavat kiinteistöverotulot voivat pelastaa pitäjän olemassaolon ja itsenäisyyden. Sähköä tarvitaan aina ja sen tarve vain lisääntyy."

En tiedä mikä sähköankerias on minua pienenä puraissut, olenko koskettanut ongenvavalla vahingossa jännitelinjaa vai onko Rallin suvulla muuten vaan sähköä sisuksissa.

En ymmärrä sähköstä tuon taivaallista, kolme johtoa osaan kyllä yhdistää, vaan sen jälkeen tuo vaihtovirta ja tasavirta ovat täysin henkimaailman asioita.

Silti, jos jokin noilla elektroneilla toimiva värkki ilmestyy, olen välittömästi tohkeissani ja hankkimassa jollakin keinoin jonkinmoisen härvelin markilleni.

Kuulin, että tuulesta saa sähköä, niinpä hommasimme naapurin isännän kanssa tuulivoimalan lähimetsään. Kuusi vuotta sitten voimala oli suurin mitä sai. Sata metriä korkea ja sadan metrin roottorilla.

Kuudessa vuodessa tuulivoimaloiden kehitys on mennyt jättimäisin harppauksin eteenpäin. Nyt tuo tuuligeneraattorimme on kuin vappuhuiska uusien, valtavien 160-metristen voimaloiden alla. Uusien voimaloiden tuotto on kolminkertainen ja sähköntuotanto tuulivoimalla on edullista.

Mikä parasta, tuulivoimalat rakennetaan maaseudulle, johon kaivataan kovasti investointeja. Pienelle kunnalle 100 miljoonan investointi ja siitä saatavat kiinteistöverotulot voivat pelastaa pitäjän olemassaolon ja itsenäisyyden. Sähköä tarvitaan aina ja sen tarve vain lisääntyy.

Kuulin aikoinaan, että hullu miljardööri Elon Musk on kehittänyt auton, joka kulkee pelkällä sähköllä yli 300 kilometriä. No tuollainen patterikosla on saatava!

Olen nyt ajanut 45 000 kilometriä käytetyllä ässällä. Auto on vienyt minua paikasta toiseen inahtamatta, murahtamatta, kertaakaan en ole tien päälle jäänyt. Keskusnäyttö ja tietokone pimahtivat, mutta niiden vaihto meni onneksi takuuseen, samalla vaihtoivat muitakin tarpeellisiksi katsomiaan osia.

Ennen he kuin noutivat auton huoltoon, yritti Tesla korjata pirssiä etänä netin kautta Norjasta käsin. Tulevaisuudessa automme siis korjataan samalla, kun ne jököttävät omassa tallissaan. Tesla tekee jo niin ja varmasti muut merkit seuraavat perässä.

Jos kehitys on yhtä huimaa kuin tuulivoimaloissa, on patterikiesi joka toisella jannulla ennen vuosikymmenen vaihtumista. Silloin niillä voi päästä jo 600 kilometriä latauksella, ja uudet vaihtoakut maksavat kolmasosan nykyhinnasta.

Ei kahta ilman kolmatta. Hurahdin viime syksynä aurinkopaneeleihin. Naapuri kyllä käski syödä ensi hätään buranaa. En syönyt, ja niin vain paikallinen aurinkotoimija asensi seitsemän kilowatin ja 26 paneelin järjestelmän katolleni lokakuussa.

Tällä hetkellä sähköä on tuotettu auringolla 290 kilowattituntia. Ei siis paljon mitään, vaan eipä ole aurinkoakaan näkynyt. Odotan innolla tulevaa kevättä ja kesää. Sitten näkee oikeasti, paljonko tuo aurinko puksuttaa energiaa verkkoon.

Suomen lainsäädäntö on tehty äärimmäisen helpoksi aurinkosähkön pientuottajille. Jokainen verkkoyhtiö ja sähköyhtiö ottavat sähköä vastaan ja maksavat siitä pörssihinnan. Yhdellä puhelinsoitolla pääset energian tuottajaksi.

Älkää tilatko järjestelmiä netistä tai ovelta ovelle -kauppiailta, jos ette halua aivan väkisin maksaa itseänne kipeiksi. Minä kilpailutin järjestelmää kolme vuotta, ja joka vuosi lähti kolmasosa hinnasta pois.

Tuulivoimaloiden ja sähköautojen tapaan aurinkopaneelit kehittyvät ja halventuvat huimaa vauhtia. Maanviljelijät voivat saada 40 prosentin tuen aurinkopaneelien hankintaan. Se on jo todella hyvä porkkana. Vatajalla, puuttomalla alueella takaisinmaksuaika tuen kanssa lähenee jo kuutta vuotta. Ei paha!

Nyt kuulemma kehitetään Lappeenrannan yliopistossa pienydinvoimalaa – seuraavaksi sellaanen!

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja ­Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.