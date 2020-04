Kantri

Ympäri Suomea lojuu valtavia järkäleitä, joiden historia on kiehtova Kantri Tuomo Kesäläinen Suomi on lohkareiden valtakuntaa. ­Valtavia kivenjärkä­leitä lepää vakaasti paikoillaan etelän saarilta pohjoisen erämaihin. Tuhansiin lohkareisiin liittyy lukemattomia kansantarinoita, historiaa ja uskomuksia.

Tuomo Kesäläinen

Majesteetillisen kokoinen Uuhenvahankivi on maamme suurimpia lohkareita. Tarinoiden mukaan Rauman, Euran ja Laitilan rajalla seisova ikiaikainen rajakivi on ollut myös muinoin taikojentekopaikka. Kiven kupeessa olevan lipan alta on löydetty suomalaisessa taikuudessa käytettyjä esineitä, kuten noitapusseja.

Kolme suurta kivenmurikkaa seisoo jykevästi pelloksi 1950-luvulla kuivatun Valkojärven savimaassa, Laitilan keskustan ja Untamalan historiallisen kylänraitin välimaastossa. Pellolla seisovat järkäleet ovat tarinakiviä eli luonnon muovaamia lohkareita, joihin liittyy tarinoita, vanhoja perinteitä tai historiallisia tapahtumia. Lue vapaasti kaikki MTPLUS-artikkelit! Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. TILAA MT DIGI 9,90 €/KK Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi