Perunan mainetta on kolhittu syyttä, mutta vaatimaton mukula ansaitsee ylistystä

Peruna on erinomainen raaka-aine ja erottamaton osa suomalaista ruoka­kulttuuria. Se ei silti saa aina sellaista kohtelua, jonka se ansaitsee.

Johannes Tervo

Perunaa nostetaan syksyllä koko talven tarpeiksi.

Peruna on syystä yksi maailman viljellyimmistä ravintokasveista. Se on sitkeä ja sopeutuvainen ja menestyy jopa Suomen vaativissa olosuhteissa. Oikeastaan peruna kasvaa lähestulkoon jokaisessa maailman kolkassa. Se on kertakaikkisen luotettava kasvi.