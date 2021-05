Kantri

Pikkuruinen kuoppa tai valtavan syvä onkalo – hiidenkirnut kiehtovat historiallaan ja ulkonäöllään Kantri Maamme kallioperästä on ­löydetty satoja erikokoisia hiidenkirnuja, joista suurin osa syntyi viimeisen ­jää­kauden myllerryksessä, ­mutta poikkeuksiakin löytyy.

Tuomo Kesäläinen

Osa hiidenkirnuista on kooltaan ja ulkomuodoltaan lähes ymmärryksen ylittäviä. Ei liene ihme, että entisaikaan niiden syntytarinoihin on liitetty yliluonnollisia olentoja. Kansan­tarinoissa kirnut on selitetty hiisien ja jättiläisten työksi.