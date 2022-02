Kantri

Saamelaiset kärsivät yhä stereotypioista – "Ongelma kertaantuu, kun ollaan päättäjätasolla" Kantri Jos nykypäivän saamelaisuudesta opetettaisiin jo koulussa, eivät saamelaiset joutuisi itse toimimaan saamelaisuuden kävelevinä tietosanakirjoina.

Juha Kauppinen

Suttesgáldu eli Sulaojan lähde on Suomen suurin lähde. Se sijaitsee Utsjoella Karigasniemen alueella. Lähteen vettä on haviteltu pullotettavaksi jo vuosia, mutta hanke on joka kerran kaatunut, sillä paikka on saamelaisille pyhä. Lopulta Metsä­hallitus rauhoitti lähteen.