Kantri

Nyt on aika kylvää tomaatit – lajikkeita löytyy joka makuun Kantri Tomaattien kasvatus vie helposti mennessään, sen takaavat lukemattomat värikkäät lajikkeet. Tomaatti niittää mainetta nyt myös vuoden vihanneksena.

Säde aarlahti

’Blue Bayou’ on yksi tummimmista lajikkeista. Sen kohdalla on maltettava odottaa. Hedelmä on kypsä ja maultaan hyvä vasta, kun tomaattien kärjet muuttuvat lämpimän punaisiksi.