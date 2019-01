Pakastajapöllön pöntöllä

Kantri 18:30 Meri Vilen

Vaikka varpuspöllö on pieni, on se täysverinen peto, joka ei pelkää iskeä kynsiään vaikka itsensä kokoiseen rastaaseen tai käpytikkaan. Sen talvivarastointi on huippuluokkaa: pöllö pakastaa saaliinsa.